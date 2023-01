Michelle Soifer y el ‘Conejo’ Rebosio: ¿cómo inició su historia de amor y por qué terminaron?

Michelle Soifer se ha convertido en una de las figuras más representativas en la farándula nacional y que sabe mantenerse vigente con el transcurso de los años. La modelo, como tantos otros, comenzó su carrera televisiva en “Combate” y, a partir de ahí, se consagró en el medio peruano hasta que en la actualidad se decidió a incursionar en el mundo de la música de la mano de Monumental Music.

Durante su paso por el mencionado reality, la artista protagonizó diversas polémicas con sus otros compañeros y también romances que se convirtieron en noticia nacional. Uno de ellos fue el sonado amorío con Miguel Rebosio, quien sorpresivamente incursionó en este tipo de programas.

Michelle Soifer y su romance con Miguel ‘Conejo’ Rebosio

El exfutbolista nacional se convirtió en uno de los jales más llamativos de “Combate”, que por ese entonces lideraba el rating en su horario. De inmediato, existió una conexión con Michelle Soifer, por lo que poco después ambos confirmaron su relación.

Fue casi un año en que la pareja protagonizó diversos momentos en el reality, pero su vínculo sentimental no tendría un buen final. Los compromisos que ambos manejaban imposibilitaban que se vieran seguido, por lo que era casi inevitable lo que sucedió.

Michelle Soifer y Miguel Rebosio terminan su relación en medio de rumores de infidelidad

En junio del 2012, Michelle Soifer brindó una entrevista confirmando su separación definitiva de Miguel Rebosio. La modelo hizo hincapié en lo radical de su decisión, puesto que en sus anteriores romances solía terminar volviendo con sus parejas.

Eso sí, en aquella época se especuló que el exfutbolista de la selección peruana le habría sido infiel, pero ella misma se encargó de desmentir dichos rumores.

“No quiero hablar de ese tema porque para mí es muy doloroso. Ahorita estoy tratando de distraerme y enfocarme en mi carrera. Por favor, no me atormenten porque no quiero hablar. La ruptura es definitiva. En todo caso, que lo diga él. Como señorita, yo no puedo hablar sobre la ruptura, que él te diga sus motivos de la decisión. No hubo terceras personas ni mucho menos falta de amor. Estoy muy triste”, indicó para Trome.