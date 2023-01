Cuando Lucía de la Cruz reveló su amorío con Teófilo Cubillas: “Fue algo bonito”

La cantante Lucía de la Cruz siempre ha dado de qué hablar sobre sus tórridos romances con algunos personajes de la farándula local y uno de ellos fue con Luis Caycho, con quien se casó, en 2011, pero terminaron divorciándose tres años después. Sin embargo, la intérprete de “Yo perdí el corazón” reveló su secreto mejor guardado, puesto que contó haber tenido un amorío con el exfutbolista Teófilo ‘Nene’ Cubillas .

Pese a sus salidas, la criolla aseguró que nunca llegaron a tener una relación sentimental. Asimismo, Lucía de la Cruz detalló haber visto al exfutbolista de Alianza Lima cuando llegaba de visita al local de sus presentaciones. Años después, ambos se volvieron a reencontrar y Teófilo Cubillas le hizo una peculiar pregunta sobre sus antiguas salidas.

¿Qué dijo Lucía de la Cruz de su amorío con Teófilo Cubillas?

En 2019, la artista participó en el programa de “El valor de la verdad” conducido por Beto Ortiz, quien le consultó sobre sus comentados romances. Tras responder varias inquietudes, la pregunta nueve tuvo relación con el exmediocampista de la Bicolor. “¿Te jugaste una ‘pichanga’ (amorío) con el ‘Nene’ Cubillas?”, cuestionó el presentador.

Lucía de la Cruz recibía visitas y regalos de Teófilo 'Nene' Cubillas en su trabajo. Foto: Lucía de la Cruz/Instagram

De inmediato, Lucía de la Cruz no dudó en decir que era verdad, pero hizo una aclaración sobre el acercamiento que tuvo con el exdeportista, ya que todo sucedió cuando ella apenas tenía 17 años.

“Yo conozco a ‘Coco’ (Teófilo Cubillas) porque toda la familia en Alianza lo conoce así, yo soy hincha del equipo y él me encantaba, yo tenía entre 17 a 18 años y él un poco más de 20. Recuerdo que él iba en un auto negro a la puerta del Chalán (local donde cantaba) y llegaba siempre con un girasol, porque a mí me gustan los girasoles. Solo conversábamos, nunca fuimos novios ni amantes, éramos amigos, pero sí hubo besos” , inició la cantante.

¿Lucía de la Cruz volvió a reencontrarse con Teófilo Cubillas?

En aquella ocasión, Lucía de la Cruz recordó haberse encontrado de casualidad al ‘Nene’ Cubillas y este le hizo una peculiar pregunta relacionada con sus antiguas salidas.

“Pasaron muchos años y me encuentro con él (Teófilo Cubillas) en un ascensor y me dijo: ‘¿Hasta ahora no sé si eres hombre o mujer?’” , relató la cantante frente a Beto Ortiz. “Él no era de faltarme el respeto, fue algo bonito” , finalizó.