Gino Pesaressi se ha dado una nueva oportunidad en el amor. Desde que se separó de Mariana Vértiz, hermana de la modelo Natalie Vértiz, el ex chico reality no había oficializado una relación con una persona en el medio. Sin embargo, una semana antes de terminar este 2023, el exconductor de “En boca de todos” reveló que se encontraba enamorado de una joven que no es parte del mundo de la farándula, pero que se dedica al trabajo artístico. Aunque él no quiso mencionar la identidad de la mujer que ha conquistado su corazón, sus seguidores especularon que se trataba de la actriz Andrea Aguirre.

Ahora, Gino Pesaressi dejó de ocultar su amor y publicó una tierna foto, por primera vez, con su nueva novia. En las imágenes, la pareja se muestra sonriente y disfrutando de un día de playa en Punta Sal, Tumbes. Todo indica que los enamorados celebraron la llegada del año nuevo en compañía de sus amigos más cercanos.