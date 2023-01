El día que Zumba agredió a un jurado de “El gran show”: ¿quién fue y cómo ocurrió el incidente?

“El gran show” es un programa marcado por escándalos en sus temporadas. Uno de los más recordados es la vez en que el bailarín Alejandro Benites, más conocido como Zumba, se abalanzó contra uno de los miembros del jurado del espacio conducido por Gisela Valcárcel. El bochornoso hecho fue condenado por varias figuras del espectáculo. Incluso, se dijo que podría haber provocado un trágico final debido a la manera en la que el ex chico reality cayó contra el juez.

¿Quién era el jurado de “El gran show” al que Zumba odiaba?

En 2015, “El gran show” emitió una nueva edición llamada “Reyes del show”, el cual agrupó a los mejores de la pista de baile. Zumba competía por llevarse la copa, pero lo perdió todo en un momento de furia. Días antes, había tenido un altercado con el maquillador Carlos Cacho, quien era parte del jurado. La ‘guerra’ entre los dos empezó a crecer, por lo que el exintegrante de “Combate” no pudo contener su cólera y decidió tomar venganza con sus propias manos.

Zumba se tiró encima de Carlos Cacho

El bailarín no terminó la coreografía de la marinera y se tiró encima de Carlos Cacho . Los televidentes quedaron impactados al ver la escena. “Esto ya fue demasiado, ha podido ser un accidente grave. Gracias a Dios, Carlos no se ha desnucado y yo no me he electrocutado con el agua que cayó a los cables”, aseveró una compañera del maquillador que estuvo a su lado cuando aconteció el incidente.

¿Qué le dijo Gisela Valcárcel a Zumba?

“Zumba, yo no sé cómo eres en la calle, creo que estás viviendo en un país violento e imitando la violencia. Los artistas predican amor a pesar de todo. Te has lanzado sobre él. No sabes cómo lo lamento, el talento no es suficiente para hacer carrera”, expresó la presentadora Gisela Valcárcel.

Por su parte, el ex chico reality acusó de mal ejemplo y de clasista a Carlos Cacho, pero fue callado por la conductora. Él terminó abandonando el set de televisión sin emitir una disculpa.