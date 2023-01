Daniela Darcourt responde críticas por regalar pelotas a niños necesitados: Ni caramelos dan

Si hay algo que caracteriza a Daniela Darcourt es su cercanía con el público y las ganas de aportar con su granito de arena a una causa social en favor de quienes menos tienen. Eso fue lo que sucedió el último 23 de diciembre, cuando la salsera decidió realizar un noble gesto previo a la celebración de la Navidad. La cantante quiso llevar la alegría a algunos niños que vio trabajando por las avenidas principales de Lima y decidió regarles muchas pelotas de plástico como obsequio.

Mientras algunos aplaudieron su gesto con los infantes, hubo quienes lo criticaron debido a que señalaron que pudo haber repartido regalos más costosos . Incluso, algunos usuarios la reprendieron por no haber entregado prendas o comida a los menores, que eran objetos de más provecho.

Daniela Darcourt responde a quienes la critican: ¿qué dijo?

Al haber recibido un cúmulo de señalamientos en las plataformas sociales, la autora de “Probablemente” vio prudente dirigirse a sus detractores para explicar lo que la motivó a hacer dichos obsequios.

En conversación con “Más espectáculos”, Daniela Darcourt aseguró que el dinero no le sobra y que pudo hacer un regalo acorde al presupuesto con el que contaba en ese momento.

“Si fuera millonaria, no estaría acá parada. A veces la gente se olvida de que nosotros, los artistas, tenemos una planilla que pagar, que el escenario que se monta no está cubierto por el empresario y muchas otras cosas. Yo lo hice con todo el amor del mundo. De hecho, fue una semana complicada para mí, y si lo hice fue justo porque me crucé con una criatura que andaba pidiendo plata, y muchas veces a los niños se les quita el dinero”, sostuvo.

“Ahora, llené una camioneta de pelotas, no fue ni una ni dos ni 10, tampoco voy a decir la cantidad de vueltas que me di porque al final eso no importa. Estoy segura de que ningún caramelo de limón han dado todos los que han escrito . Y, de verdad, no me siento mal, me quedé muy contenta y feliz por la sonrisa que le saqué a todos esos niños”, añadió la salsera.

Daniela Darcourt se junta con Yahaira Plasencia y acaba con rumores de enemistad

Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt y Brunella Torpoco unieron sus voces en los Premios Radiomar 2022, previo a la celebración de Año Nuevo. De esta manera, las artistas de salsa terminaron, de una vez por todas, aquellos rumores de una supuesta rivalidad entre ellas.

“Para mí, siempre es un placer coincidir con Daniela, nos hemos forjado en la misma orquesta y creo que es importante que cada una de nosotros esté logrando cosas como solista. Brunella ni que decir, es una chica muy talentosa y estoy segura de que va a llegar muy lejos con su música”, declaró Yahaira a la prensa.