Bryan Arámbulo: ¿qué enfermedad padeció y por qué pensó que iba a morir a los 16 años?

La ‘Revelación de la cumbia’ Bryan Arámbulo ha construido su gran éxito nacional y se ha convertido en uno de los músicos más influyentes de sus tiempos debido a su esfuerzo, dedicación y talento. El joven originario de Huacho fue descubierto a los 17 años por el cumbiambero Dilbert Aguilar y, desde entonces, el resto ha sido historia.

A la fecha, Bryan goza de grandes lujos y todavía continúa construyendo los cimientos de su legado en la industria musical; sin embargo, todo esto no sería posible de no ser porque el artista recibió un tratamiento médico prematuro para combatir una severa enfermedad que afectaba su principal herramienta de trabajo: su voz.

¿Qué enfermedad padeció Bryan Arámbulo?

Pese a que ha pasado largo tiempo desde la vez que Bryan Arámbulo estuvo cerca de perder la vida, el cantante recuerda el difícil momento que tuvo que atravesar, de la mano con su familia, cuando solo tenía 16 años.

Fue en su participación en el espacio liderado por Gisela Valcárcel, “La gran estrella”, que el intérprete recordó con pesar la dura etapa que vivió durante su adolescencia al haber padecido de cáncer de ganglios.

“Para los que no saben, a los 16 años, a Bryan le daba batalla al cáncer”, detalló la ‘Señito’. “ Me puse mal, me detectaron un tumor maligno en el pecho. Me dijeron que se había ramificado y que no había esperanzas . Mi mamita siempre estuvo conmigo en mis quimioterapias, mi hermana Evelyn también”, recordó Arámbulo en agosto del 2022.

¿Cómo superó Bryan Arámbulo su enfermedad?

El artista recordó que, tras conocer que padecía cáncer de ganglios, pasó cerca de un año postrado en cama recibiendo cuidados especiales. Del mismo modo, contó que t uvo que pasar por 18 quimioterapias para poder salir airoso de su padecimiento .

“La lección que me dio es que mi madre es todo para mí, me dio la vida y me hizo volver a nacer. Por eso, todos mis logros se los dedico a ella”, finalizó el joven cantautor.