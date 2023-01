Alondra García recibe el 2023 en Sri Lanka y comparte su cábala de Año Nuevo: “Comer lentejas”

Al igual que otras personalidades del mundo del espectáculo, Alondra García Miró recibió el Año Nuevo en el extranjero. La modelo peruana se enrumbó al continente asiático, específicamente a la nación asiática Sri Lanka, para festejar la llegada del 2023, deseando prosperidad en su vida.

Previo a la medianoche, la expareja de Paolo Guerrero recurrió a sus redes sociales, para documentar cómo se venía preparando para la festividad. Fue así como Alondra llegó a contar que tenía como cábala recibir el Año Nuevo con lentejas; no obstante, no se refería a l a famosa tradición de guardar lentejas en los bolsillos o en su billetera, sino a consumirlas. “ Esta es mi tradición para recibir Año Nuevo. ¡Infaltables, mis lentejitas! Las que me conocen saben mi tradición de comer lentejas debajo de la mesa . Es algo muy Santillanas (su familia materna)”, relató.