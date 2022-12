Tongo: su esposa revela que quisieron estafarla para obtener plaquetas de sangre a casi 700 soles

La esposa de Tongo, Gladys Lupinta, reveló cómo delincuentes la contactaron para intentar aprovecharse del delicado estado de salud del músico peruano y buscar quitarle una fuerte suma de dinero con el cuento de poder adquirir unas plaquetas de sangre que necesitaría su pareja. Como se sabe, Abelardo Gutiérrez se encuentra internado en el INEN tras sufrir una infección generalizada luego de la extirpación de un tumor hace 24 días; el artista sufría de insuficiencia renal terminal causada por la diabetes.

Luego de ser internado de emergencia en la unidad de trauma shock, Lupinta recibió una llamada de un número desconocido, y al no contestarle, este usuario siguió insistiendo 12 veces más. El motivo de la urgencia era porque querían ofrecerle las supuestas 15 plaquetas de sangre que necesita Tongo, a cambio de depositarle la suma de 670 soles. El delincuente se hizo pasar como médico del centro de salud.

Pero ahí no acabó todo, pues otra persona también se comunicó con ella. “Después me llamó otra persona, que dijo ser doctor, para decirme que iba a necesitar como 15 plaquetas de sangre, que ya había hablado con el banco de sangre, pero que ahí no tenían y se había comunicado con un laboratorio para que me vendan las plaquetas que tenían un costo de 670 soles” , refirió a Trome.

Gladys Lupinta cuenta cómo se enteró de que todo era una estafa

Cuando Gladys Lupinta estaba a punto de desembolsar tal suma de dinero, un detalle la hizo notar que todo se trataba de una estafa y no estaba hablando con los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

“Ese dinero debía transferirlo a una cuenta, entonces le respondí que iba a acercarme a emergencia para coordinar con los médicos y me cortó la llamada. Esta persona me llamó 12 veces, pero después que le respondí ya no se comunicó conmigo; mi hija ha tomado captura del número porque ya averigüé, aquí, que esta forma no es como trabaja el hospital, creo que se trataba de un estafador”, sostuvo.

La situación actual de Tongo

En esa misma línea, la esposa de ‘Le Tongué' mencionó que su esposo logró pasar la noche, pues los médicos de la unidad de trauma shock del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas “lo revivieron”, pero que no pudieron controlar la infección generalizada. Actualmente, vienen estabilizando su presión.

“Los médicos me llamaron en la madrugada para decirme que en trauma shock lograron revivirlo y que una vez que lo estabilizaron ha pasado a otra área porque me dicen que tenía la presión muy baja, no sé si le han dado ataques, pero sí me dijo que lo ‘revivieron’. Ahora que están estabilizando su presión han empezado a combatir la infección con un antibiótico, pero su riñón solo acepta, por la insuficiencia renal que tiene, una vez al día, este medicamento”, añadió.