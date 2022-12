Cint G revela detalles del estado de salud de Tongo: “Prácticamente, lo han revivido”

El 30 de diciembre, Tongo fue internado de emergencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) por una complicación que se presentó en su enfermedad terminal. Su familia y sus fanáticos han expresado su enorme preocupación por el cantante, ya que este padecimiento lo viene aquejando desde hace buen tiempo. Su hija Cint G reveló en sus redes sociales detalles del estado de salud del músico.

Las historias de la hija de Tongo

A través de su Instagram, Cinthia Gutiérrez se dirigió a los fanáticos de su padre. “Para los que me preguntan por papá, él ya salió de trauma shock. Prácticamente, lo han revivido”, escribió. “Ahora estamos esperando buenas noticias por parte de los doctores. Sigan con sus oraciones”, agregó la también cantante. Previamente, en otra historia de la red social, Cint G había pedido a sus seguidores rezar por el icónico músico peruano.

La historia de la hija de Tongo. Foto: Cint G/Instagram

La publicación de la hija de Tongo. Foto: Cint G/Instagram

La enfermedad terminal que padece Tongo

Tongo fue internado en el INEN por la insuficiencia renal terminal que padece desde hace un buen tiempo. Esta enfermedad daña a los riñones, haciendo que ya no funcionen bien y no puedan realizar las funciones urinarias del cuerpo de manera normal. La diabetes complicó este padecimiento y ahora Tongo lucha por su vida.

“Atención todo el Perú, ustedes saben que yo he dado todo lo que he podido en las canciones, toda mi voz, he dado todo para ustedes. Ahora, por favor, yo quiero que me ayuden, por favor. ¡No me abandonen! (...) Le pido de todo corazón que me ayuden, les pido, por favor, que me ayuden, que no me dejen morir”, fueron las palabras de ‘Le Tongue’ hace unos meses.