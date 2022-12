Tongo: ¿qué enfermedad terminal padece el cantante y cuál es su actual estado de salud?

Tongo es uno de los artistas peruanos más conocidos a nivel internacional. Sus curiosos y extraños covers de canciones populares como “Chop suey” y “Numb”, así como su megaéxito “La pituca”, lo llevaron al éxito mundial. Lamentablemente, el cantante se encuentra luchando por su vida por una enfermedad terminal que lo ha puesto en emergencias del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Conoce en esta nota qué padecimiento terminal lo aqueja desde hace varios meses.

La enfermedad terminal de Tongo

‘Le Tongue’ padece de insuficiencia renal terminal. Se caracteriza por el daño que le causa a los riñones, los cuales ya no funcionan bien para realizar las funciones urinarias del cuerpo. Esta enfermedad se le complicó aún más por la diabetes que tiene. Tongo ya había comentado que dicho padecimiento está muy avanzado y le quedaría poco tiempo de vida.

“Atención todo el Perú, ustedes saben que yo he dado todo lo que he podido en las canciones, toda mi voz, he dado todo para ustedes. Ahora, por favor, yo quiero que me ayuden, por favor. ¡No me abandonen! (...) Le pido de todo corazón que me ayuden, les pido, por favor, que me ayuden, que no me dejen morir”, dijo entre lágrimas hace unos meses.

El delicado estado de salud de Tongo

El artista está internado en el INEN. Su esposa Gladys Lupinta ha pedido a todos los fanáticos que recen por su recuperación. “En este momento estoy llevándolo de emergencia porque está mal y también se le ha bajado la presión”, dijo a La República en la noche del 30 de diciembre.

“Él estaba yendo bien después de la operación que le hicieron, pero no sé qué ha pasado”, contó. “Lo que más deseo es que se mejore. Sé que, por su diabetes, la presión, la insuficiencia renal que tiene y el problema de fondo por el que lo operaron, su salud puede complicarse más, pero vamos a orar mucho, pido a través de tu medio de comunicación que sus fans hagan una cadena de oración por él”, habló entre sollozos. La República también pudo conocer que los especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas no lograron controlar la infección generalizada.