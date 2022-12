‘Samu’ a Gisela tras asegurar que defendió a Melissa Paredes: “Olvida que la sacó de ‘América hoy’”

Samuel Suárez quedó impresionado por las recientes declaraciones de Gisela Valcárcel en la entrevista que tuvo para el canal de YouTube de Verónica Linares. La conductora de TV se refirió a cómo trataron a Melissa Paredes tras destaparse su ampay con Anthony Aranda cuando seguía casada con Rodrigo Cuba. En ese sentido, la ‘Señito’ aseguró que tiene la consciencia tranquila, pues consideró que sí defendió a la actriz. Al escuchar ello, el periodista le recordó que fue la primera en darle la espalda.

El conductor de Instarándula rememoró cómo “América hoy” separó a Melissa Paredes ni bien se viralizó el escándalo mediático. “Creo que olvidó lo que pasó con Melissa en su programa donde Janet revolcó a Melissa, no puedo con tanta frescura. Gisela es Castillo, pero en versión mujer”, afirmó.

‘Samu’ recordó a Gisela que sí tiene responsabilidad por la salida de Melissa de “AH”

El comunicador cuestionó lo dicho por Gisela Valcárcel. Aunque en un principio dijo que ella sí tiene derecho a defender a las figuras que desee, puntualizó que debe tener en cuenta que es la dueña de la productora que retiró a Melissa Paredes de su trabajo.

“Me parece válida su postura de “apoyo a la mujer apedreada”, pero olvida que ella es la dueña de la productora que sacó a Melissa de ‘América hoy’ cuando se inició el escándalo de infidelidad”, sostuvo.

Luego, mencionó cómo la hizo ingresar a “El gran show”. “Que la haya jalado luego cuando le sirvió para su rating es otra cosa, pero tampoco ponerse la bandera de ‘defensora’ de las criticadas de la farándula. Hay que ser consecuentes”, agregó.

Samuel Suárez cuadra a Gisela Valcárcel tras declaraciones sobre Melissa Paredes. Foto: Instagram

Gisela Valcárcel revela cuál es el rumor que más se dijo de ella en el pasado

En otra parte de su extensa entrevista con la periodista de América TV, Gisela Valcárcel reveló cuál fue uno de los rumores más fuertes que dijeron sobre ella cuando estaba iniciando su carrera en la pantalla chica con “Aló, Gisela”.

“Bueno, llegaron a decir un día que me gustaban las mujeres. Entonces, yo le dije a una de mis amigas: ‘Escúchame, si a mí me gustaran las mujeres, quiero decirte que tú no eres mi tipo por nada’. A mí no me gustan, ni me gustarán; a mí me gustan los hombres”, expresó.