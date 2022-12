¿Qué fue de Lucero Jara, la modelo que fue ampayada con Pedro Gallese en un hotel en San Miguel?

¡Hasta el más querido cayó en la tentación! El mundo del fútbol en el Perú suele estar involucrado con los escándalos e infidelidades. Esto, debido a que desde hace muchos años la conductora Magaly Medina ha presentado ampays protagonizados por deportistas reconocidos y no tan famosos. Ni siquiera los más queridos se han salvado de las cámaras de la ‘Urraca’. Es así que Pedro Gallese también tuvo problemas con su esposa por el affair con Lucero Jara.

A fines de 2019, el arquero más recordado de la selección peruana de fútbol sorprendió a sus seguidores al ser visto saliendo de un hotel en el distrito de San Miguel sin pensar que los abordarían para preguntar por su esposa. El hecho causó mucho revuelo en los medios, debido a que el exaliancista siempre demostró tener una relación familiar muy estable con la madre de sus hijos.

A continuación, te contamos todo acerca de lo que hace actualmente la joven actriz con la que se le relacionó.

¿Quién es Lucero Jara?

La modelo Lucero Jara tiene 24 años y nació en Lima. Por lo que se vio en los reportajes, siempre estuvo ligada al mundo de futbolístico. Sus fotos en redes son para ella misma y nunca ha colaborado con alguna marca reconocida. Si bien se hizo muy popular por el video en el que estaba con el arquero Pedro Gallese, desde ahí no volvió a aparecer en televisión. Sin embargo, la joven es hija del alcalde de La Perla, Anibal Jara, quien fue muy criticado por el escándalo de su heredera.

Ante ello, ella se comunicó con el programa “Magaly TV, la firme” para defenderse: “ No quiero hablar de ese tema, no voy a hablar de ese tema ni ahora ni más adelante ni nada. Este tema quedó ahí. Yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que opinar de ese tema”.

Además, Lucero Jara añadió: “ No vuelvan a mencionar a mi papá, porque él no tuvo nada que ver acá. La culpable de lo que pasó todo fui yo, yo fui la que salió y mi papá no tiene nada que ver. No sé por qué lo tuvieron que mencionar o mencionar su trabajo o perjudicarlo en ese tema”.

Ampay de Pedro Gallese y Lucero Jara

A fines de noviembre de 2019, la presentadora Magaly Medina anunció un nuevo ampay que remecería la farándula. ¿Qué había pasado? Los reporteros de su programa habían captado al seleccionado Pedro Gallese saliendo de un hotel en San Miguel en la madrugada. Lo inusual es que a minutos de su salida, lo hizo una joven que hasta ese momento era desconocida. Al mismo tiempo, los ‘Urracos’ aprovecharon en interceptar a la pareja en el auto del arquero, lo que hizo acelere su auto.

La decisión del futbolista ocasionó que su esposa Claudia Díaz tome la decisión de dar por finalizado por terminado su matrimonio, a través de un comunicado. Por otro lado, los periodistas del programa de espectáculos dieron con la identidad de la modelo, quien se llamaba Lucero Jara. El jugador de Alianza, en ese entonces, utilizó una de sus victorias deportivas para pedirle perdón público: “ Solo me queda decirte, Claudia, que me perdones. Sé que tuve un error muy grande. Y solamente te pido una oportunidad para recuperarte. Recuperar tu confianza y a mi familia también ”.

Tiempo después, se conoció que el futbolista Pedro Gallese regresó con su esposa y hasta el día de hoy ha cuidado al máximo su tranquilidad, al punto de que no volvió a ser visto con nadie que no sea su esposo. ¿Aprendió la lección? Hasta el momento sí.

¿Qué hace ahora Lucero Jara?

De lo poco que se supo es que en el 2020, la joven Lucero Jara protagonizó el videoclip de un cantante urbano, pero al ser presentada a los medios de comunicación, lo hacían como “la modelo que fue ampayada con el arquero Gallese”. En sus redes sociales tuvo acogida.