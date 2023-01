Paul Martín revela que se sintió deprimido tras grave accidente: “Me sentía frustrado y sin salida”

Con más de 30 años de carrera artística, Paul Martín regresó a la pantalla chica con la segunda temporada de “Maricucha”. Esto, luego de estar varios meses fuera por el fin de “De vuelta al barrio”, telenovela nacional que lo acogió por más de cinco años. No obstante, no todo ha sido fácil en la vida del famoso actor peruano, pues durante la época de la pandemia, y en medio de sus grabaciones, un trágico accidente detuvo su profesión por algún tiempo hasta que lograba recuperarse por completo.

En conversación con La República, el intérprete nos cuenta más sobre “Una aventura gigante” , película animada dirigida por Eduardo Schuldt, en la que hace su más reciente doblaje. Además, recuerda todo lo que vivió gracias al personaje de Pichón y los nuevos retos que afronta tras ser el villano de “Maricucha”.

—¿Cómo fue la oferta para participar en “Una aventura gigante”, te esperabas una oportunidad así?

—Bueno, yo ya hice hace mucho tiempo un trabajo con Eduardo. He trabajo desde hace muchos años acá en Lima en locuciones, doblajes. Entonces, nuevamente, nos pusimos en contacto. Me llamaron para proponerme el personaje de Colibrí en esta historia. La gráfica es impresionante, la cinematografía, el detalle con el que están trabajando es de un nivel de primer mundo.

—En la cinta también participa Merly Morello, ¿fue emocionante volver a trabajar con ella después de tiempo?

—En realidad, cuando hacemos trabajos de doblaje o trabajos de postproducción, no nos encontramos entre los actores, aun teniendo escenas juntos. Yo he tenido oportunidad en otros doblajes que he hecho, en los que estoy discutiendo con alguien y nunca vi a esa persona. Es un trabajo muy interesante. No, no tuve la oportunidad de ver a Merly, a quien quiero muchísimo porque el trabajo de doblaje es muy aislado, por llamarlo así.

—Estuviste varios años como protagonista de “De vuelta al barrio”, ¿cómo te sentiste cuando les informaron sobre el fin de la serie?

—Fueron cinco años trabajando en “De vuelta al barrio”, haciendo de Pichón. Y, de hecho, esta serie está llena de ciclos, la vida del actor está llena de ciclos. Y uno después de más de 30 años de carrera sabe que esto empieza y termina. Lo que sentí fue agradecimiento por estar cinco años en una historia sostenida de un buen guion. Agradecimiento, nada más, es lo que queda siempre. Esta carrera está llena de ciclos. Se abren como familias durante la producción, y luego que terminan los dejas de ver y los vuelves a encontrar más adelante.

Ninfa el río (Milett Figueroa) tiene cita a ciegas con 'Pichón' Bravo (Paul Martin) en De vuelta al barrio. Foto: captura de América TV

—¿Aún te reconocen en la calle como Pichón o dirías que ya se olvidaron del personaje?

—Sí, claro. Uno no pierde identidad ja ja ja. A mí me pasa que me llaman Pichón todavía y eso que Pichón tenía bigote, era como el sello del personaje. (…) Cuando uno entra en la memoria colectiva a través de un personaje, primero se tiene que sentir muy agradecido, porque no es fácil llegar al corazón de la gente.

—¿Volverías a interpretar a un personaje como él?

Pichón era un personaje familiar, cálido, que tenía como prioridad a su familia, tenía los valores muy claros. Siempre ha sido bonito interpretar a personajes bacanes. Ahora, hacer de malo, de villano, también tiene su encanto porque uno saca todos los demonios que lleva dentro. Es entretenido, es más divertido, de repente, en algunos momentos hacer maldades dentro de una historia, pero el nivel de contacto que puede establecer un personaje cálido y familiar con los niños, es valiosísimo. Es la mejor retribución que puede dar un personaje de la TV, hablando en forma masiva.

—Durante las grabaciones sufriste un accidente. ¿De qué forma repercutió este suceso en tu vida a nivel personal y profesional?

—Atravesando esta crisis emocional porque no podía moverme, no podía caminar, acudí a un psicólogo para que me ayude y es algo que todos los pasamos por un tema de salud mental y necesitamos ayuda, deberíamos hacer. Muchas veces, cuando nos sentimos emocionalmente mal, y no pasa, nos quedamos solos y seguimos en esta vorágine sin encontrar salida. Si no contactamos un psicólogo, por lo menos, conversar con alguien que nos oriente o nos pueda derivar a un especialista y evitar que esto se acreciente.

Yo he tenido la suerte de tener trabajo, de tener una familia, de hacer lo que me gusta. Y aun así, teniendo todo eso, llegó un momento en el que me sentía absolutamente frustrado, sin salida, deprimido y con una serie de sensaciones dificilísimas de canalizar. Creo que es muy recomendable estar atento a nuestra salud mental y a la salud mental de la gente que queremos. Hay que estar atento y tratar de ser felices en la medida que podamos.

“Ya no se hincha, ya estoy pisando y es un avance", dijo Paul Martin sobre su recuperación. Foto: Melissa Merino - GLR

—Luego del término de “De vuelta al barrio” se anunció una nueva temporada de “Al fondo hay sitio”. ¿Recibiste alguna propuesta para formar parte del proyecto de este año?

—En “Al fondo hay sitio” iba a participar la gente que ya estaba y algunos actores o actrices más jóvenes que entraban en reemplazo de algunos que no iban a participar. Pero no, en principio no. Igual, yo estoy ahorita grabando “Maricucha 2″ y los términos con todos, en mi caso, siempre han sido los mejores.

—¿Te gustaría que “De vuelta al barrio” regrese o sientes que ya cumplió su ciclo en la TV?

—No, ya cumplió. “De vuelta al barrio” ya cumplió su ciclo, su proceso que, en realidad, no sabíamos cuánto sería y terminó siendo cinco años. Muy contento y agradecido por este proyecto que culminó.

—Ahora estás de antagonista en “Maricucha 2″ y Stephano Meir es tu hijo en la ficción, ¿cómo ha sido el trabajar con él hasta ahora?

—Súper, la verdad que súper. Stephano Meier es un chico supereducado, muy noble. Justo cuando grabamos el primer día me dijo: ‘Oe, mi papá me ha contado que supo que voy a ser tu hijo, está supercontento, te manda un abrazo’. Siempre es grato trabajar con grandes artistas.

—Ya para finalizar. Lucho Cáceres es tu amigo, ¿qué opinas sobre el enfrentamiento legal que ha tenido con Magaly Medina? ¿Crees que muchas veces es apresurada al emitir comentarios hacia ciertos personajes del entretenimiento?

—La verdad es que no la veo, no sé lo que hace ahora y creo que no merece mayor comentario. La buena vibra de las personas se ve a través de sus trabajos, y es bonito cuando uno encuentra en personas, actitudes que te ayuden a ser mejor y que ayuden a la sociedad a ser mejor. Creo que no nos hace bien encontrar en diferentes medios personas que nos den una mala vibra, una mala entraña, alguien que se ocupe de escarbar dentro de las cosas negativas o tratar de difundir lo peor.

Yo, alguna vez, con un gran amigo afrodescendiente, uno de mis mejores amigos de la vida, que es Raffo Santa Cruz, estuvimos con él, y en el programa de la señora hicieron un comentario muy despectivo que tenía que ver con su color de piel y eso me pareció realmente asqueroso, así que creo que no merece mi comentario.