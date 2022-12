¿Por qué Michelle Soifer fue retirada de “Combate”? La ‘Reina Madre’ lo cuenta todo

¡Fuego! El video podcast “COM FM” de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, en el que cuentan detalles inéditos del exreality “Combate”, logró traer como invitada a la mente maestra detrás del origen del programa: Marisol Crousillat, mejor conocida como la ‘Reina madre’. La entrevista fue tan extensa que tuvieron que lanzarla en dos partes, siendo la primera donde reveló quiénes fueron algunos de los concursantes más problemáticos, nombrando a Michelle Soifer como uno de ellos.

La productora recuerda con cariño su paso por ATV y dijo que los chicos reality eran “impredecibles” e “inmanejables”, además de que con algunos era difícil trabajar. En esa misma línea puso como ejemplo a Michelle Soifer, quien fue retirada en la segunda temporada.

Michelle Soifer y los motivos por las que fue retirada de “Combate”

“Con Michelle era terrible. Hablar con Michelle era reunirnos en otro lado, juntarnos con la mamá. Al final te decía que sí, salvo que no tuviera la plata que ella quería. Cuando era negociación, era más difícil”, expresó Crousillat al comienzo. Cabe resaltar, que otros de los chicos realitys con quien también fue difícil trabajar fueron los hermanos Agostini.

Luego, Marisol Crousillat mencionó cuál fue el punto de quiebre con la cantante. “Yo a Michelle la saqué porque le tiró una cachetada a Miguel Arce delante de mí. Yo estaba hablando con Miguel Arce y vino, se paró delante de mí y le tiró una cachetada. Lo peor fue que yo la llamaba y nunca dio vuelta y como si nada se fue a su casa”, agregó.

¿Cómo solucionaba los problemas Michelle Soifer?

La ‘Reina madre’ mencionó que le representaba una odisea arreglar las cosas con Michelle Soifer, pues siempre involucraba a sus padres para que se ocupen de ello.

Michelle Soifer dejó "Combate" por problemas de actitud. Foto: difusión

“Yo me acuerdo perfecto que me llamó la mamá o el papa y yo dije: ‘No se preocupe, ya no va a volver, que ni se gaste’. No vuelve porque si empezamos a tolerar esas cosas hubiéramos durado mucho menos”, expresó.