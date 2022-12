¿Por qué Mario Irivarren estuvo a punto de no formar parte de “Combate”? Esto dijo Marisol Crousillat

Mario Irivarren es una de las figuras de la farándula local más reconocidas gracias a su participación en el mundo de los realitys de competencia. “Combate” fue el primero que le abrió las puertas y le permitió hacerse un nombre. Estuvo durante cinco temporadas y le fue fiel a aquel espacio mientras sus compañeros se iban al lado de la competencia. Sin embargo, lo que pocos conocen es que estuvo a punto de no clasificar como uno de los jales al inicio. Marisol Crousillat lo cuenta todo en una entrevista con “COM FM”.

La recordada ‘Reina Madre’, productora del extinto programa, conversó larga y tendidamente en el video pódcast de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, en el que recordaron algunos de los momentos que más los marcaron, como el ingreso del ex de Vania Bludau. Conoce todos los detalles a continuación.

El incierto ingreso de Mario Irivarren a “Combate”

Lo que el público no sabía cada vez que veía a diversos chicos reality en su pantalla era que habían sido elegidos minuciosamente a través de varios castings en los que los productores tenían la última palabra. En el proceso de elección para “Combate”, Mario Irivarren no había sido seleccionado por la ‘Reina Madre’.

“No es que no quería a Mario. Yo no hice el casting de Mario. Estuve en el de Angie Arizaga y el de Sheyla (Rojas)”, expresó Marisol al influencer. “Me traen a este chiquito todo flacuchento. Yo había elegido a Israel (Dreyfus)”, dijo al inicio.

La productora comentó que buscaba jóvenes “chapadazos”. “De golpe me traen a este flacucho en video, (aunque) tenía cara simpática. Yo en verdad dije no, y había este otro chico, del que yo no me acuerdo, pero era guapo y plantado. Entonces dije: ‘No (a Mario), y va ese’. Los teníamos a todos en fotos en las paredes. Decíamos: ‘Este va a equipo verde, equipo rojo’. Y Mario quedaba allá (señalando al fondo), y decía que dejen su foto porque no iba”, recuerda.

Mario Irivarren tuvo un golpe de suerte

Marisol Crousillat reveló que el chico que había elegido le falló días antes del rodaje de presentación de personajes y por ello le dieron la oportunidad a la recordada ‘Calavera Coqueta’.

“Después de este chico que estaba elegido, el siguiente era Mario porque era el mejor de todos los que quedaban. Entonces este chico se cae cuatro días antes de la grabación”, añadió.

Mario Irivarren ingresó a "Combate" en 2011 y permaneció durante 5 temporadas. Foto: composición LR/captura ATV

“Bueno, no sé quién es este señor, pero desde lo más profundo de mi corazón te digo gracias, amigo. Por poquito casi se te va la estrella del programa”, comentó Mario a Marisol entre risas.

“Yo no sabía lo que él (Mario) competía. En ese momento no estábamos eligiendo competidores, era personalidad, carita, cuerpito; era obvio”, finalizó la productora.