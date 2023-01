¿Por qué los conductores de “María Pía y Timoteo” se llevaban mal?

¡No se pasaban por nada! ¿Quién no ha disfrutado de “María Pía y Timoteo” en su niñez? Estamos seguros de que la mayoría de los niños nacidos entre 1990 y 2000 despertó y se fue a dormir con estos dos personajes infantiles que cambiaron la forma de ver televisión en ese entonces. Muchos menores soñaban con estar en el público del programa infantil que se transmitía por América Televisión o pertenecer al elenco de baile.

La conductora María Pía Copello era la encargada de presentar y animar cada una de las secuencias que se presentaban en el espacio televisivo. La función del dragón Timoteo era darle vida a cada escenificación. Además, era el personaje gracioso de cada musical. Lo que no se sabía hasta hace poco era que, aunque se veían muy unidos y carismáticos, el coreógrafo que interpretaba al animal no era amigo de la animadora.

María Pía Copello ingresa por Karina Rivera para animar con Timoteo

En el año 1995, llegó a América Televisión un espacio llamado “Karina y Timoteo”, que conquistó a todos los niños peruanos y se convirtió en el más querido de la pantalla chica durante cinco años. A fines de 1999, la famosa Karina Rivera presentó a una joven María Pía Copello sin pensar que ella sería la que tomaría su lugar.

¿Qué pasó? La hermana de Anna Carina Copello también muy buena acogida con los pequeños que veían el programa y desde ahí se convirtió en la nueva reina de la animación infantil. Dos bailarinas del elenco de ese momento son actrices muy famosas en la actualidad: Nataniel Sánchez y Maria Grazia Gamarra. La primera, que ahora vive en España, contó en una entrevista que su experiencia como danzarina no fue tan buena como se creía.

El programa estuvo a cargo de María Pía Copello hasta el 2006, última temporada con su compañero Timoteo. Desde ahí en adelante no volvió a estar de moda un programa similar al que inició con Karina Rivera. Cabe resaltar que, el actor que interpreta al dragón era Ricardo Bonilla, de quien no se supo más después de su salida de América Televisión.

¿Por qué María Pía Copello no se llevaba bien con Timoteo?

Para los niños de los años 2000, el dúo más recordado es el de “María Pía y Timoteo”; sin embargo, dicha imagen se desbarató cuando el bailarín Arturo Chumbe, quien interpretaba al dragón en las escenas musicales, confesó que Ricardo Bonilla no tenía tan buena relación con María Pia Copello.

Es así que reveló para “Moloko podcast” que “todo el mundo sabe que María Pía y Timoteo se odiaban y no ensayaban. Había ensayos solo con ella o solo con él, nunca estaban juntos en los ensayos. La productora me decía: ‘¿Puedes hacer de Timoteo?’ , y yo feliz, porque es para apoyar el programa y qué me cuesta meterme un ratito en Timoteo para que mi musical —porque yo era el coreógrafo— salga bien”.