¿A qué se dedica ahora el hijo de Federico Salazar tras salir de “Cuarto poder”?

¡No duró en “Cuarto poder”! El periodista Federico Salazar es un querido conductor de televisión en América Televisión que inicia su jornada desde muy temprano para informar de las noticias más actuales a los peruanos. Su hijo Sebastián Salazar quiso seguir sus mismos pasos, a pesar de que hizo estudios profesionales en otra carrera; no obstante, no pudo fidelizar a su público, por lo que tuvo que retirarse al poco tiempo de ingresar a señal abierta.

El reto de presentar “Cuarto poder” no fue bien recibido por el público que estaba acostumbrado a los periodistas que fueron la cara del programa por años. Por ello, salió rápidamente, pero continúo en el mismo rubro. No obstante, no todos conocen a qué es lo que se dedica actualmente. Acá te daremos todos los detalles del primogénito a nivel personal y profesional.

¿Quién es Sebastián Salazar?

El comunicador Sebastián Salazar nació en Lima, Perú, hace 33 años. Muchos creerían que el conductor de televisión estudió Ciencias de la Comunicación por su actual trabajo, pero nada más lejos que la realidad, ya que él realmente estudió Filosofía en la Pontifica Universidad Católica del Perú. Su segunda carrera fue Economía y hasta llegó a hacer una especialización en la Universidad Johns Hopkins.

Se hizo popular porque su padre, Federico Salazar, es un recordado presentador que lleva muchísimos años en la pantalla chica, pero lo que no todos saben es que su madre, Carol Núñez, estudió Ciencias de la Comunicación y, aunque fue la imagen de programas en señal abierta, más estuvo involucrada en el aspecto organización. Él es el primogénito de los seis hijos que tiene el esposo de Katia Condos. El filósofo inició su trayectoria mediática cuando ingresó a laborar en Canal N para el espacio “N Noticias”.

En julio de este 2022, el economista Sebastián Salazar sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertiría en padre por primera vez y, por ende, haría abuelo a su progenitor, Federico Salazar. Esto fue extraño, ya que el conductor no suele compartir mucho de su vida privada en sus redes sociales.

Sebastián Salazar condujo “Cuarto poder” por corto tiempo

Muchos se enteraron de la existencia de Sebastián Salazar cuando fue presentado como el nuevo jale del dominical “Cuarto poder”, programa enfocado en investigaciones en el ámbito de instituciones públicas y privadas. El anuncio se dio en diciembre del 2021 y estaría con Tatiana Aleman. Su ingreso a dicho espacio se dio tras la salida de Sol Carreño y Augusto Thorndike.

El hecho causó tanto revuelo que la misma periodista escribió en su cuenta de Twitter: “ No sé cómo es hoy, pero antes había competencia. Llegué a (América Noticias) Primera Edición por un casting y también pasé uno para ‘Cuarto poder’ ”. Tuve dos privilegios que sueño que tengan todos los peruanos algún día, porque son derechos: una buena educación y la información oportuna de la ocasión”.

El periodo que duró Sebastián Salazar a cargo de “Cuarto poder” duró menos de seis meses, ya que en julio del 2022 estaba fuera de América Televisión.

¿A qué se dedica Sebastián Salazar?

Luego de retirarse de las filas de América Televisión, el economista Sebastián Salazar continuó trabajando para Canal N en el espacio llamado “Toque de queda”. Al parecer, ha dejado por completo su carrera como filósofo y economista para dedicarse de lleno a la conducción. ¿Volverá a América Televisión? ¿Le volverán a dar un cargo como el de dirigir “Cuarto poder”? Lo sabremos con el tiempo.