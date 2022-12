Érika Villalobos se despide del 2022 con reflexión: “El año más desafiante de toda mi vida”

La actriz Érika Villalobos ha pasado por un año complicado tras el ampay que protagonizó su esposo Aldo Miyashiro con la reportera Fiorella Retiz. Esto provocó el fin de la relación de ambos; sin embargo, la exintegrante de “Torbellino” continuó con su trabajo y evitó en todo momento pronunciarse sobre la infidelidad del conductor de “La banda del Chino”. Por otra parte, utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje para despedir el 2022.

“Déjame decirte que jamás pensé que me sorprenderías de esa forma. Me has golpeado fuerte por lo que —junto con el 2021— te has ganado el título del año más desafiante de toda mi vida. Pero no te detuviste ahí, no; me diste grandes satisfacciones, enormes, que han cambiado toda la perspectiva acerca de mí misma”, escribió.

Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz fueron captados juntos mientras el conductor seguía casado con Érika Villalobos. Foto: composición LR/América TV/ATV/Youtube

Érika Villalobos espera que el 2023 sea mejor

Para Érika Villalobos, sin duda, el 2022 fue un año lleno de retos en el ámbito emocional. Luego de su separación con Aldo Miyashiro, se ha mostrado fuerte y espera que el año que viene sea mucho mejor para ella y se muestra expectante por ello.

“Entiendo por qué lo hiciste, era necesario. Ahora espero con ansias el siguiente año para ver con qué otras locuras me va —y me voy— a sorprender y qué va a resultar de todo eso. Tengo grandes expectativas”, acotó.

Érika Villalobos despide el 2022 en Instagram. Foto: Instagram/Érika Villalobos.

Érika Villalobos pide enfrentar el próximo año con optimismo

La artista Érika Villalobos considera, tras los acontecimientos en su vida de los últimos meses, que se debe priorizar el amor propio, confiar en las capacidades de cada uno y aprovechar el tiempo para pasar con las personas que uno quiere.

“De corazón deseo que cada uno de ustedes enfrente —no he dicho espere— este 2023 de una manera más proactiva, empática y optimista. Nos lo merecemos y lo merece nuestro país. Tal vez las cosas empiecen a cambiar. ¿Lo hacemos?”, finalizó.