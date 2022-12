Lucía de la Cruz pasaría a la fila de casadas: “Luisito Caycho viene a Perú a pedirme matrimonio”

Lucía de la Cruz posee más de 60 años de carrera artística y es dueña de una potente voz. Con su imponente carácter y carisma, la cantante habló en exclusiva con La República acerca de cómo cierra este 2022 y sorprendió al revelar que podría volver a pasar a la fila de casadas, pues su exesposo Lusito Caycho vendrá desde España para pedirle formalmente matrimonio. Además, la artista brindó detalles de su polémica con Brunella Torpoco y le recomendó que tome algunas clases de canto.

Lucía, llegamos a fin de año. ¿Cómo cierras el 2022?

Le doy gracias a Dios porque este año cumplí 70 años, muy feliz porque aún estoy con vida. (Agradezco) el haber pasado esta pandemia, aun con dificultades, pero siempre con un plato en la mesa. Solo queda decirle gracias al público por mantenerme siempre presente.

Varios jóvenes se han declarado tus fans. Incluso algunos imitan tus famosas frases en TikTok…

Prepárense, porque este año empiezan los tiktoks, desde que me levanto y todo. Yo me mato de risa porque me sorprenden (las fans). Les digo ‘chicas, no me imiten, yo hablo mucha lisura’. Lo que no saben es que en mi casa no insulto, soy renegona por momentos, no sé guardar rencor. He aprendido siempre que hay que dar sin esperar recibir nada.

Susy Díaz ha revelado que postulará al Congreso. ¿Podríamos verte también postulando en las siguientes elecciones?

No, yo ya tuve la oportunidad de ingresar el año pasado. Yo ya dije ya zapatero a su zapato, a mí déjenme seguir cantando. Si quieren, le canto al Congreso. Yo soy apolítica. Cumplo con votar, pero ya no creo en nadie.

Eres una de las cantantes peruanas con más amplia trayectoria musical. ¿Qué les dirías a las nuevas artistas, que a veces se les ve más involucradas en polémicas?

Tengo 60 años (de trayectoria). Yo aconsejo algo importante y es que hasta las mejores torres se pueden caer. No hay que sentirnos muy seguras de algo. Ahora uno paga para que te pongan en la radio. Antes no era eso. Teníamos que trabajar. Hay muchas nuevas artistas. Les aconsejo la humildad. Esa es la base primordial que debes tener al frente. Es fácil (tener fama), pero lo difícil es mantenerse.

Hace unos días tuviste un desafortunado encuentro con Brunella Torpoco en una discoteca. Afirmaste que te dio la espalda…

Sí, fue así. Yo conocí a Brunella años atrás. Ella trabajaba en una orquesta del Callao. Yo le aconsejé en su carrera en el pasado. A la niña todavía le falta mucho por caminar. Que no se sienta muy segura de que lo tiene todo. Mira a Yahaira (Plascencia) y Daniela (Darcourt), que se sacaron el ancho en Son Tentación.

¿Algún consejo para Brunella?

La señorita tiene que pensar que de la noche a la mañana no nace una estrella. Las estrellas solo están en el cielo. Está mal orientada. Nosotras somos artistas que salimos de abajo, del pueblo, y tenemos que tener principios. Ahora hace como que no me conoce. Le aconsejaría unas clases de canto también porque es desafinada . Si escuchan a una artista como Yahaira, Daniela, y luego a Brunella, se darán cuenta de que no sabe cantar a capela. Hay algunas (canciones) que le salen bien, pero debe sentarse a aprender. Yo pongo a Yahaira con Brunella y les aseguro que Yahaira no desafina como Brunella.

En el ámbito sentimental, ¿cómo estás?, ¿te darías una nueva oportunidad?

De repente hago un laberinto en febrero, porque viene Luisito Caycho (desde España) a pedirme matrimonio. El ‘Chamaco’ ya tiene papeles españoles y quiere casarse conmigo , nuevamente. Justo estuvimos conversando.

¿Y cuál será tu respuesta?, ¿ya tienen lugar de la propuesta?

Sí, lo quiere hacer aquí en Chorrillos y frente al mar. Será a finales de febrero. Mi respuesta ya la tengo. Será “tengo que pensarlo”. Desde que nos divorciamos ya pasaron 10 años. Tenemos una superamistad. Me lo encontré en España y me atendió muy bien. Él es un chico muy luchador. Luisito no canta, pero igual graba sus discos y lo intenta.

Por último, ¿qué planes para estas fechas?, ¿recibirás el 2023 sobre los escenarios?, ¿y qué se viene en tu carrera?

Ahora solo estoy pensando en el disco que voy a lanzar después de 15 años en mi carrera. Es increíble, tiene música para el gusto de todo. Lo hago con mi hijo Christian. En enero me presento en la Estación de Barranco por primera vez con mi hijo, Mafia Negra y África Negra. Para marzo recién ya está saliendo el disco. Solo trabajo hoy 30 y mañana iré a ver a mi hijo, que tocará en La Molina.