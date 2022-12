Lucía de la Cruz aconseja tomar clases de canto a Brunella Torpoco: “No sabe cantar a capela”

Lucía de la Cruz ha cortado palitos definitivamente con Brunella Torpoco y no ha tenido resquemor en salir a decirlo públicamente. La cantante de música criolla es una de las artistas más directas y con lengua ácida de la escena local y, a lo largo de sus varios años de trayectoria, ha tenido múltiples rencillas con personajes del espectáculo, llegando a confrontarlos en varias ocasiones cara a cara.

¿Qué pasó entre Lucía de la Cruz y Brunella Torpoco?

Sin duda, para la cantautora peruana fue una gran falta de respeto que la salsera Brunella Torpoco no se haya tomado la molestia de acercarse a saludarla luego de que se cruzaran en la grabación del concierto “Salsatón” de Radiomar, pues recordó que, en su momento, ella le dio la mano a la chalaca antes de su salto al estrellato.

“Me he sentido triste, pues al subir al escenario donde estaba esta niñita, Brunella Torpoco, que cuando ella cobraba 300 soles por show me decía ‘madre’, yo le conseguía presentaciones donde le pagaban miles de dólares, yo le enseñé lo que tenía que cobrar y ahora no me conoció ni me saludó”, manifestó Lucía tras su encuentro con Brunella.

¿Qué dijo Lucía de la Cruz sobre Brunella Torpoco?

A días del inusitado incidente, cuando las aguas parecían estar calmadas entre el par, Lucía de la Cruz fue consultada al respecto en entrevista exclusiva con La República. Esta vez, la embajadora de música criolla aprovechó para enviarle a su colega un tajante que cuestiona directamente su talento para el canto.

“La señorita tiene que pensar que de la noche a la mañana no nace una estrella. Las estrellas solo están en el cielo. Está mal orientada. Nosotras somos artistas que salimos de abajo, del pueblo, y tenemos que tener principios. Ahora hace como que no me conoce. Le aconsejaría unas clases de canto también porque es desafinada ”, refirió en un principio.

Incluso, en otro momento, se atrevió a compararla con otras artistas de salsa. “Si escuchan a una artista como Yahaira, Daniela y luego a Brunella, se darán cuenta de que no sabe cantar a capela. Hay algunas (canciones) que le salen bien, pero debe sentarse a aprender. Yo pongo a Yahaira con Brunella y les aseguro que Yahaira no desafina como Brunella”, agregó.