Gisela Valcárcel revela quién ha sido su gran amor: “Pensé que nunca se iba a fijar en mí”

Gisela Valcárcel es considerada la ‘reina de la televisión peruana’ debido a su larga trayectoria y sus exitosos programas que han liderado en sintonía. Todo ello ha sumado para que la presentadora continúe vigente en las pantallas. Sin embargo, su situación sentimental es un misterio para muchos. Hasta hace un mes, era vinculada con el chico reality Facundo González, pero luego se supo que los coqueteos entre ellos era parte de las bromas en su programa.

Ahora, en una entrevista con la periodista Verónica Linares para su canal de YouTube, la conductora de “El gran show” y “El artista del año” confiesa quién ha sido su verdadero amor. Sus declaraciones dejaron sorprendida a la compañera de Federico Salazar.

¿Por qué Gisela Valcárcel continúa soltera?

“¿No te arrepientes de haber hecho algunas cosas o de haber seguido con algo y hoy no tener pareja?”, le preguntó Verónica Linares. “Es que no es que yo no tenga pareja por la televisión... Me casé dos veces, ya qué más quería”, respondió Gisela Valcárcel.

Luego, la popular ‘Señito’ explicó el motivo por el cual aún no tiene una relación amorosa. “La verdad es que no encuentro a alguien que me guste”, expresó. Sin embargo, reconoció que sí existe un hombre que llamó su atención durante muchos años , pero lo describió como un amor imposible.

¿De quién se enamoró Gisela Valcárcel?

“El otro día me encontré con alguien que me encantaba, un locón, dije ‘no, no, mucho’... es un amigo mío y dije ‘no, no puedo’”, reveló Gisela Valcárcel. Aseguró que ese hombre tiene una familia, no es parte de la televisión y lo conoce desde que era muy joven. “El maíz estuvo tirado desde que tenía 20 años...”, agregó.

Contó que se reencontraron después de bastante tiempo y allí los dos confesaron sus sentimientos. “En un momento, nos dijimos ‘yo a ti te gustaba’, y creo que ambos estuvimos enamorados sin decírnoslo ”, indicó.

Incluso, mencionó que dicho amigo asistió a su primer matrimonio con el exfutbolista Roberto Martínez. “Él me dijo que fue muy doloroso verme en mi boda, fue a la primera. Él estaba en New York y asistió a mi boda con su familia porque era mi amigo y porque a mí me encantó siempre, pero yo pensé que nunca se iba a fijar en mí ”, sostuvo.

La conductora de América TV explicó la razón que la llevó a alejarse de ese gran amor. “Él sigue siendo una persona atractiva, linda y todo. Pero en un momento me di cuenta de que ya no era ese a quien yo había conocido”, finalizó.