¿Por qué Ethel Pozo se quiso ir de la casa de Gisela Valcárcel cuando aún era menor de edad?

Gisela Valcárcel y Ethel Pozo no siempre tuvieron la buena relación de madre-hija que presumen en redes sociales. Por el contrario, la conductora de “América hoy” amenazó con escaparse cuando era adolescente al estar cansada de la estricta disciplina que exigía la ‘Señito’, quien por aquel entonces se abría paso en la televisión. Por su parte la presentadora de “El artista del año” afirmó que “no buscaba agradar” a su hija, según reveló en una entrevista con Verónica Linares, para su canal de YouTube ‘La Linares’, emitida el 29 de diciembre del 2022.

¿Por qué Ethel Pozo quiso huir de la casa de Gisela Valcárcel?

“Dentro de mi casa no entró ni una pluma ni una lentejuela”, dijo Gisela Valcárcel en referencia a su vestimenta de vedette. En otro momento, la conductora de “El gran show” contó que le rompió el cuaderno a su hija Ethel Pozo, y la obligó a rehacer todo desde abril a julio. “Un día me dijo: ‘Ya no aguanto, me voy de la casa’.

“Cuando tengas 18 años y 1 día”, le respondió Gisela.

¿Cómo mejoró la relación de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo?

“Yo no he tenido el apoyo de un hombre, gracias a Dios”, señaló Gisela Valcárcel al hablar sobre cómo crio a Ethel Pozo sin la presencia de su padre, Jorge Pozo, quien reapareció en marzo de 2022 para pedirle ayuda económica públicamente a su hija.

“Mi mamá y mi hermana estaban para engreírla”, continúo. “Cuando la castigas o rompes los cuadernos, te rompe el alma. Pero hay una visión, y la visión mía no era agradarle a Ethel. Yo quería verla como la veo” .

Gisela Valcárcel explicó que hubo situaciones en las que lloraba porque se peleó con Ethel y justo su productor la llamaba para coordinar temas del programa. “Yo decía: ‘Pero mi hija está en su cuarto’; y yo no sabía si doblar la mano y decirle: ‘Ethel por favor ayúdame’”.

En otro momento, Gisela Valcárcel recordó cómo la relación con su hija Ethel Pozo alcanzó una nueva etapa.

“A los 18 años y un poquito más, nos sentamos en la terraza y me dijo: ‘Mami, te amo y me encanta vivir contigo”. Y yo supe que la adolescencia había terminado y empezábamos otra etapa. A los 18 años ella podía elegir irse o quedarse, pero mientras se quedaba en mi casa era mis reglas ”.

Finalmente, Ethel Pozo dejó la casa de Gisela Valcárcel a los 24 años, tras casarse con su primer esposo Fernando Garabán, padre de sus 2 hijas.