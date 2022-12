Gisela Valcárcel niega haber vetado a Tula Rodríguez de América TV: “No tengo ni medio rencor”

Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez son consideradas rivales desde el año 2007, cuando la conductora de “En boca de todos” inició una relación amorosa con Javier Carmona, quien en ese entonces seguía siendo el esposo de la presentadora de “El gran show”. Ambas exvedettes han sido protagonistas de varios dimes y diretes debido a este suceso que marcó sus vidas. Uno de los rumores más sonados asegura que Gisela intentó vetar a Tula de América TV.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre Tula Rodríguez?

En una entrevista con la periodista Verónica Linares para su canal de YouTube, Gisela Valcárcel aclaró esa especulación que se comenta hace ya bastante tiempo en los pasillos del canal de Pachacamac.

“Hay que romper algunos mitos, por ejemplo, que no querías que Tula Rodríguez trabaje en América TV”, le dijo la periodista de América Noticias. “¿Qué?”, gritó la popular ‘Señito’.

Luego, contó su versión de los hechos. “Cuando yo pasé de Panamericana a América, un día me dicen ‘vas a salir por otro lado’. Yo hacía mi programa en un estudio que estaba en un piso de arriba (del canal) y le digo a la persona ‘¿por qué?’ y me dice ‘tú sígueme, sé lo que te digo’. Y salí por una escalera por atrás. Y lo que había pasado es que habían contratado a Tula y querían evitar (un encuentro)”, expresó.

Gisela Valcárcel se dio cuenta de que esa persona quería cuidarla de cruzarse con Tula Rodríguez en las instalaciones del canal, pues había pasado poco tiempo desde su separación con Javier Carmona.

Gisela Valcárcel habló con productora de programa de Tula Rodríguez

La presentadora de “El artista del año” no se quedó callada y habló en persona con Mariana Ramírez del Villar, dueña de la productora que dirigía el programa “En boca de todos” , en el que trabajaba Tula Rodríguez.

“Sí sentía que, en ese momento, no podría haberla mirado, y durante mucho rato, cuando ella entraba a una hora, yo salía en otra. Alguna vez hablé con Mariana (Ramírez del Villar) y le dije ‘creo que ustedes tienen algo contra mí y pensaste que, si traías a Tula, yo me iba a sentir mal, pero nada más equivocado’ ”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que no le gustó que exista esa posibilidad de encontrarse cara a cara con Tula Rodríguez por el romance extramatrimonial que mantuvo con Javier Carmona. Pero aclaró que ahora no le guarda ningún resentimiento, pues considera que es parte del pasado.