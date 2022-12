¿Cuál es el rumor que más se ha dicho sobre Gisela Valcárcel?: conductora lo revela

Gisela Valcárcel se abrió emocionalmente durante una entrevista para el canal de YouTube de la periodista Verónica Linares, en la que hizo un repaso por algunos de los momentos de su vida que la marcaron, pero también le enseñaron. Uno de ellos, fue el precio que pagó por convertirse en una de las figuras más reconocidas de la TV peruana al mantener una trayectoria de más de tres décadas. La popular ‘Señito’ hizo un recuento de alguno de los rumores más polémicos que crearon sobre ella, y que le afectaron en su momento.

Todo comenzó cuando la compañera de Federico Salazar le preguntó “Qué es lo peor que han dicho de ti?”. La madre de Ethel Pozo suspiro y respondió: “Mejor empecemos con qué no se ha dicho de mí”, al asegurar que la lista es infinita, al haber estado tantos años expuesta frente a las pantallas.

La respuesta de Gisela Valcárcel

“Bueno, llegaron a decir un día que me gustaban las mujeres, entonces yo le dije a una de mis amigas: ‘Escúchame, si a mí me gustaran las mujeres, quiero decirte que tú no eres mi tipo por nada’. A mí no me gustan, ni me gustarán; a mí me gustan los hombres”, comenzó diciendo la conductora de “El gran show”. Incluso, dijo haber gastado una gran suma de dinero en defensa legal, pero que al final entendió que no se podía combatir estos rumores.

“No obstante, dijeron después que yo consumía cocaína. Ramón Ramírez ganó mucho dinero por hablar de mí cada semana, pero no tenía como evitarlo. He gastado mucho dinero en abogados porque creo en la defensa de tus derechos. En ese momento me preocupaba mucho porque Ethel estaba creciendo, no tenía la seguridad que tengo ahora”, comentó a Verónica Linares.

En la actualidad, varias personas del medio buscan consejos en Gisela Valcárcel sobre cómo combatir los mensajes de odio y mentiras que crean sobre ellos. “Era muy doloroso. Es como un precio y tienes que ir madurando y vas creando tu propio espacio de seguridad. De mí se ha dicho todo, por eso hoy día puedo ayudar a mucha gente. (...) Muchos me han escrito al WhatsApp para preguntarme cómo se hace: “Les he dicho respira y continúa”.

Gisela Valcárcel revela que Ethel quiso irse de su casa a los 18 años

En otra parte de la entrevista, Gisela Valcárcel comentó el tipo de relación que tenía con su hija Ethel Pozo cuando ella era pequeña. Dijo que en varias ocasiones peleaban por temas escolares y de crianza como cuando le rompió uno de sus cuadernos y le pidió rehacer todo desde el mes de abril a julio.

“Un día me dijo: ‘Ya no aguanto, me voy de la casa’”, a lo que Gisela respondió: “Cuando tengas 18 años y 1 día”. Según, la conductora, su estilo estricto era para lograr que su hija sea una mujer fuerte. “Cuando la castigas o rompes los cuadernos, te rompe el alma. Pero hay una visión, y la visión mía no era agradarle a Ethel. Yo quería verla como la veo”, sostuvo.