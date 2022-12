Maju Mantilla: ¿cuál es su edad y cuántos años tiene su esposo Gustavo Salcedo?

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son una de las parejas más estables de la farándula peruana. Los esposos ya tienen 10 años de casados y, hasta el momento, no han protagonizado alguna polémica que haga tambalear su matrimonio. En su aniversario, la ex reina de belleza compartió una emotiva dedicatoria hacia su amado en la que resalta la admiración y respeto que siente por él.

Como se sabe, la diferencia de edades en una relación también podría considerarse como un factor importante para el triunfo de esta, por ello, en esta nota, te contaremos cuál es la edad de la ex Miss Mundo y cuántos años se lleva con su esposo.

¿Cómo conoció Maju Mantilla a su esposo antes de ser Miss Mundo?

Para sorpresa de todos, Maju Mantilla conoció a su ahora esposo cuando realizaba una sesión de fotos. La actriz, mediante una entrevista con “Estás en todas”, relató cómo conoció a su amado en el 2004.

“En 2004 yo hacía algunos trabajos de modelaje en Lima. Hacía fotos de catálogos y en algún momento él apareció en mis fotos. En unos de los días de campaña, él hizo de mi esposo para unas fotos. En el segundo día de trabajo me pidió mi teléfono, pero yo le dije que no porque tenía enamorado”.

¿Qué edad tiene Maju Mantilla y cuántos años se lleva con su esposo?

María Julia Mantilla, conocida como Maju, nació en la ciudad de Trujillo el 10 de julio de 1984. Actualmente, tiene 38 años de edad y está construyendo una importante trayectoria en la pantalla chica con papeles el telenovelas o series, y conducción de programas de entretenimiento.

Por su lado, su esposo, el empresario Gustavo Salcedo, nació el 21 de enero de 1982, por lo que actualmente tiene 40 años. La diferencia de edades entre esta pareja es de dos años.

¿Cómo nació el amor entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo?

Tras haberlo conocido en una sesión de fotos, Maju Mantilla recordó el inicio de su relación con su ahora esposo.

“Me invitó a ver un partido de fútbol y le dijo que no. Luego, me invitó al cumpleaños de su amigo y le dije que no. Entonces, ya no me volvió a hablar. No nos volvimos a ver hasta el 2005, tras ganar el Miss Mundo, y me dijo: ‘¿Ahora sí me das tu número o tampoco me lo quieres dar?’, esta vez sí se lo di”, detalló para las cámaras de “Estás en todas”.