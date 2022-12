Brunella Horna niega haber confundido a Pelé con Teófilo Cubillas: “Fue un meme de gente ociosa”

Tras el fallecimiento de Pelé, en las redes sociales se viralizó una fotografía protagonizada por Brunella Horna en la que, aparentemente, la modelo confundía al ‘Nene’ Cubillas con el astro brasileño. Sin embargo, esta imagen es del año 2018, cuando la conductora de “América hoy” visitó Rusia por el mundial de ese año y se tomó una instantánea con el futbolista peruano.

Por ello, la modelo aclaró que en ningún momento confundió a ambas figuras y, por el contrario, se mostró molesta por la información errónea que se ha difundido.

Brunella Horna asegura que la foto viral es un meme

Inicialmente, Brunella Horna arremetió contra un medio local que informó sobre esta fotografía. Luego, este se retractó y la presentadora decidió borrar la publicación.

“¿Pueden ser más responsables y no subir una noticia falsa? Yo nunca confundí a Teófilo Cubillas, fue un meme de gente ociosa y sin importarles todos los insultos que recibí por algo que yo no hice. Verifiquen bien sus notas, muchas veces he tenido que aclarar que fue un meme y siguen poniéndolo. ¡Increíble!”, escribió.

Publicación de Brunella Horna. Foto: Instagram

Sin embargo, minutos después subió una serie de videos en los que explica esta imagen y asegura que la información que ha recorrido las redes sociales es un simple meme de gente mal intencionada.

“No se imaginan la cantidad de insultos que tuve, por algo que no hice (confundir a los futbolistas)” , contó.

‘Peluchín’ pensó que Brunella Horna realmente confundió al ‘Nene’ Cubillas con Pelé

Al igual que muchos usuarios, Rodrigo González también creyó en la publicación que se difundió en las redes sociales.

“Díganme que esto es un meme y que no está pasando ¡Por favor!”, escribió el conductor de “Amor y fuego”.