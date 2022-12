Alicia Retto anuncia su salida del noticiero matinal de ATV tras 14 años: “Me toca despedirme”

Alicia Retto dejó a más de uno sorprendido al comunicar la mañana del 30 de diciembre que ya no seguirá siendo parte del equipo periodístico de ATV luego de 14 largos años. De esta forma, le dijo adiós a su faceta como conductora del noticiero “Edición matinal”, en el cual estuvo al lado del comunicador Fernando Díaz, quien hace solo una semana también se despidió de la conocida casa televisiva, pues asumirá nuevos retos en un canal diferente. ¿Trabajarán nuevamente juntos?

Fernando Díaz se se quebró al despedirse se ATV. Video: ATV

Alicia Retto se conmovió en su despedida

Alicia Retto vivió un enternecedor momento luego de que sus compañeros de trabajo le dedicaran un video para agradecer todo el aporte que ha hecho para el canal durante el extenso tiempo que permaneció en ATV. Desde el equipo de maquillaje y vestuario hasta la producción, le enviaron palabras de aliento.

“Gracias por tus consejos”, “Querida amiga, te deseo lo mejor en este nuevo camino”, “Cómo te voy a extrañar”, “Muchos éxitos en tu vida profesional y te vamos a extrañar”, “Siempre en nuestros corazones. Hasta pronto, querida Ali”, fueron solo algunos de los mensajes que recibió.

Ante esto, la periodista se mostró muy conmovida y no pudo evitar quebrarse al ver lo querida que es por todos. “Hoy me toca también despedirme a mí, después 14 años, me toca despedirme de ATV. Despedirme de mi matinal, que es mi hijo, que es mi programa. Cuando yo llegué a este canal, llegué para sumar como reportera de los enlaces en vivo para este noticiero, pero miren cuántas cosas han pasado, cuántos programas y con cuántos compañeros he compartido. Aquí me tienen frente a este matinal, dejándolo en un gran momento”, manifestó.

Las palabras de Alicia Retto para Fernando Díaz

En el último programa de Fernando Díaz como imagen de ATV, Alicia Retto se tomó unos minutos para expresar todo el cariño que siente por su ahora excompañero, quien se fue de la casa televisiva que compartieron durante varios años.