Yiddá Eslava revela cuánto ganaba en “Combate” cuando era chica reality: “me servía para mis pasajes”

Yiddá Eslava se coronó en el medio del espectáculo peruano al ser una de las pioneras en el mundo de los realities de competencia con el extinto “Combate” en el año 2011. Recientemente, varios de sus excompañeros revelaron cuáles eran las cifras que ganaban al ser la cara del programa. Figuras como Mario Irivarren y Mario Hart eran de los más populares, mientras que Fabianne Hayashida, ganaba menos que ellos. Ahora, la pareja de Julián Zucchi se animó a dar detalles de este aspecto.

El piloto de carrera sorprendió al público cuando comentó en el video podcast “COM FM” la exorbitante cifra que ganaba al inicio. “En mis primeros programas fue 4.500 dólares. Es más, pudimos negociar 2.500 o más. Fue una gran oportunidad para ahorrar”, dijo. Por otro lado, La ‘China’ sorprendió al mencionar que solo ganaba 1.000 dólares.

“En ‘Combate’ me pagaban muy poco. Me pagaban 1.000 dólares y yo en un momento era la estrella junto a Zumba. Por eso, un día me armé de valor y fui a pedir un aumento. Pedí que me paguen 3.500 dólares o me iba”, sostuvo Fabianne.

¿Cuánto ganaba Yiddá Eslava?

“Mira, a la ‘China’ le hicieron carga montón y no sé cuánto había dicho ella. A mí me pagaban 500 dólares, lo cual me servía para mis pasajes , mis gatos, yo siempre lo vi como un trabajo y no reclamaba. Obviamente como en todo trabajo quieres ascender. Con Julián siempre nos reímos porque recordamos que cuando comenzaron a pagar bien justo nos fuimos, era como estar en una máquina tragamonedas que la juegas hasta que te vas y viene otra persona y se lleva el premio”, reveló Yiddá a La República.

Luego, mencionó que ni a ella ni a Julián Zucchi les ha preocupado la parte económica, asimismo explicó por qué dejaron el reality show. “Nosotros nunca nos hemos movilizado por el dinero y tomamos la decisión de alejarnos de “Combate” y decidimos ir a la radio porque queríamos crecer y el crecimiento implica sacrificios, arriesgarse. Si no te arriesgas, no pretendas crecer y salir de su zona de confort”.

Yiddá Eslava saltó a la fama gracias a su paso por "Combate" en ATV. Foto: archivo GLR

Yiddá Eslava explica por qué dejó Combate

Yiddá Eslava mencionó que en aquellos años ya tenía ganas de incursionar en las artes, pero que en su trabajo no se lo permitían, ese fue el detonante para salir de aquel espacio televisivo. “Nosotros podíamos quedarnos en “Combate” eternamente y seguir cumpliendo mi contrato. Pero no quería quedarme ahí, yo amo actuar y no me dejaban, entonces por la plata no baila Yiddá”.

“Nosotros ganábamos igual y hasta un poco menos en la radio y cambiamos nuestro estilo de vida, no teníamos auto y eso nos ayudó y nos llenó de un montón de experiencia con lo que ahora haremos un podcast que se llama ‘Cosa seria’, el cual lo íbamos a estrenar el 13 de diciembre, pero decidimos posponerlo hasta que las cosas se calmen”, expresó a La República.

Yiddá Eslava conoció a Julián Zucchi, su pareja y padre de sus hijos, dentro de "Combate". Foto: archivo GLR