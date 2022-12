Yiddá Eslava indignada con el término ‘chico reality’: “No lo merecemos, lo dicen de envidia”

Yiddá Eslava fue una de las tantas personalidades de la farándula nacional que saltaron a la fama gracias a su paso por “Combate”, espacio en le que no solo se hizo un nombre en la televisión, sino que, además, encontró el amor de su vida y ahora padre de sus hijos. La actriz, que hoy se encuentra alejada de los programas concurso, luce muy emocionada debido a que está cerca de estrenar dos películas en la cartelera nacional: “Una aventura gigante” y “Soy inocente” el 12 y 19 de enero, respetivamente.

Por ello, La República conversó con la ex chica reality para conocer sus sensaciones de cara a estos esperados estrenos. Asimismo, Yiddá se refirió a sus inicios en ATV, cuánto dinero ganaba cuando integraba las filas de “Combate” y sobre los supuestos romances que se armaban dentro de este espacio.

—Yiddá, ¿cuáles son tus sensaciones a pocos días de estrenar no solo una, sino dos películas en los cines nacionales como “Una aventura gigante” y “Soy inocente”?

—La verdad, recontra feliz porque ya tenía muchas ganas de hacer doblaje y “Soy inocente” significa muchísimo para nosotros porque es una nueva propuesta hacia el género que hacíamos. Este es un policial con toques de humor y a mí me encantan los retos como siempre.

—¿Cómo fue compartir rodaje junto a Edgar Vivar?

—Es loquísimo porque Edgar ahora ya es nuestro amigo. Ya habíamos tenido unas charlas previas, incluso me lo encontré en un estreno hace muchos años y él fue superamable con Julián y conmigo. Tuvimos una charla superamena. Resulta muy loco porque me he cruzado con muchos artistas y no todos son humildes o te dedican un poco de tiempo y Edgar fue amable, es un hombre inteligente y cuando se dio la oportunidad de tenerlo cerca y hablar fue como que demasiado. Es más, tengo amigos que nos agradecieron por cumplir uno de sus sueños al actuar con una persona que ha encarnado a dos personajes que han sido parte de nuestra infancia, de la infancia de dos generaciones. Además de que es superprofesional, no tienes idea y por algo es Edgar Vivar.

Yiddá Eslava protagonizará el film "Soy inocente" junto a Edgar Viva y otros grandes actores. Foto: Instagram Yiddá Eslava

—En el sentido de tu actual rol en el cine, ¿crees que ya hiciste lo suficiente en el medio y en Netflix como para que el público te vea de otra manera y no como una ex chica reality, como pasa con varios artistas del medio?

—Hace rato. Mira, ese término me parece que fue, a lo largo de los años, adquiriendo una característica tan negativa que creo que no nos lo merecemos. La gente asocia este término con el de una persona facilista, poco luchadora, conformista. Lo dicen de envidia, tú puedes ser una persona que salió de la universidad que gana cierta cantidad de dinero y dice: ‘Porque yo gano esto y esas personas ganan otro’. Pero el dinero paga el tiempo y tú tienes que estar en el lugar donde te gusta, donde te sientes cómodo, cada cosa viene con sus pros y sus contras. Ser una persona pública viene con pros y contras como, por ejemplo, el tener que callar, aunque yo callo muy poco (risas), pero en general tienes que mantener una imagen.

A nosotros nos hacen carga montón, nos inventan historias, te desmerecen, te encasillan o estás expuesto a la opinión pública y eso tiene un costo. La tranquilidad emocional tiene un costo y si tanto critican, para eso están los castings abiertos. Tengo entendido de que “Esto es guerra” hace bastantes castings abiertos, entonces, si tanto reclamas es porque quiero estar ahí. Calladitos están más felices, de veras, la gente que menos habla es más feliz.

—Siguiendo con el tema de los realities, en los últimos días se habló sobre los romances y que varios de ellos fueron armados. ¿Tú puedes dar fe de ello?

—A mí me armaron un romance con Julián Zucchi hace años, encima me caía mal, fue armadísimo (risas). Te soy sincera, en la época en la que yo estaba no es que te armaban las parejas solo te hacían hacer una nota con algún chico que recién llegaba, pero después a que te digan acuéstate o bésate, eso es una locura.

Yiddá Eslava conoció a Julián Zucchi, su pareja y padre de sus hijos, dentro de "Combate". Foto: archivo GLR

A mí tampoco, nunca me obligaron a salir con Julián. Es más, nosotros nunca ventilamos nuestra relación en “Combate” ni con ningún otro chico. Yo creo que es responsabilidad de cada uno, es muy fácil decir que me dijeron. Es muy fácil tirar barro a algo y después hacerse el loco y no es así. Cada uno es dueño de sus decisiones.

—También se habló de los pagos que recibían, ¿cuánto ganabas en tus inicios en “Combate” y si crees que era un pago justo?

—Mira, a la ‘China’ Fabianne Hayashida le hicieron carga montón y no sé cuánto había dicho ella. A mí me pagaban 500 dólares, lo cual me servía para mis pasajes, mis gatos, yo siempre lo vi como un trabajo y no reclamaba. Obviamente como en todo trabajo quieres ascender. Con Julián siempre nos reímos porque recordamos que cuando comenzaron a pagar bien justo nos fuimos, era como estar en una máquina tragamonedas que la juegas hasta que te vas y viene otra persona y se lleva el premio.

Pero nosotros (con Julián) nunca nos hemos movilizado por el dinero y tomamos la decisión de alejarnos de “Combate” y decidimos ir a la radio porque queríamos crecer y el crecimiento implica sacrificios, arriesgarse. Si no te arriesgas, no pretendas crecer y salir de su zona de confort. Nosotros podíamos quedarnos en “Combate” eternamente y seguir cumpliendo mi contrato. Pero no quería quedarme ahí, yo amo actuar y no me dejaban, entonces por la plata no baila Yiddá. Nosotros ganábamos igual y hasta un poco menos en la radio y cambiamos nuestro estilo de vida, no teníamos auto y eso nos ayudó y nos llenó de un montón de experiencia con lo que ahora haremos un podcast que se llama “Cosa seria”, el cual lo íbamos a estrenar el 13 de diciembre, pero decidimos posponerlo hasta que las cosas se calmen.

La gente seguía en “Combate” mientras nosotros estábamos en otras cosas: haciendo miniseries, produciendo. Y la gente seguía en “Combate”, ganando un huevo de plata, pero haciendo lo mismo.

Yiddá Eslava saltó a la fama gracias a su paso por "Combate" en ATV. Foto: archivo GLR

—Por último, diversas personalidades de la farándula se han quejado de que sus parejas las han ignorado por el Mundial, ¿cómo fue en tu caso que tienes un esposo futbolero y de Argentina, que estuvo en la final?

—A su lado, gritando gol con él. Es muy idiota eso sabes, es como muy tonto, hay que ser bien monses para comportarte así. Es muy ridículo, perdóname, pero es en serio. Eso es no respetar los espacios, es como que yo esté viendo una obra de teatro y venga Julián y se ponga a cantarme al lado, lo mando bien lejos. Amo el teatro, me gusta el teatro y verlo en silencio y si alguien está hablando, escuchando música o haciendo ruido mientras chatea, me molesto.

Además, el partido es divertido, tiene emoción, un montón de cosas. Ya dejen de molestar.

—¿Te gustaría dejarles un mensaje a tus seguidores por fin de año y por lo que vive el país?

—Lean, infórmense, creo que lo más importante que podemos recomendar es la información. La información de fuentes que sean verídicas, que sean confiables, porque es un momento de mucha mala información y de mucha gente que quiere lavar la cabeza a la población y me refiero a cualquier ámbito. No se dejen llevar y no simplemente sigan al montón por seguirlo, tienes que defender tu postura y que esta sea tuya y que nada la influya.