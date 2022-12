Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán protagonizaron un sonado romance en el 2015 que paralizó a la farándula peruana, motivo por el que más de un seguidor de la cantante pensó que esta había dejado la agrupación Son Tentación por el futbolista. Sin embargo, Paula Arias contó a nivel nacional lo que verdaderamente pasó en ese entonces.

El 28 de diciembre del 2022, las redes sociales de Son Tentación anunciaron el regreso de Yahaira Plasencia a la agrupación de salsa, por lo que miles de seguidores la felicitaron por la nueva colaboración. Para tristeza de estos, se trató de una publicación por el Día de los Inocentes, según confirmaron las intérpretes. En ese sentido, a continuación repasamos cómo fue la salida de Yahaira Plasencia de Son Tentación en el 2015.

¿Por qué Yahaira Plasencia se fue de Son Tentación?

En el 2015, la orquesta Son Tentación brillaba por todo lo alto y el talento de Yahaira Plasencia llegó a oídos del entonces seleccionado peruano Jefferson Farfán. Según reveló el futbolista, decidió hablarle a la salsera por WhatsApp luego de haberla visto en un concierto. Finalmente, en septiembre del 2015, la ‘Foquita’ confirmó el inicio de su relación con Yahaira vía Facebook.

En octubre del 2015 y de manera sorpresiva, Son Tentación anunció la salida de Yahaira Plasencia de la agrupación de salsa. ¿Cuál fue el principal motivo? Pese a que la opinión pública pensó que esta había dejado la orquesta por Jefferson Farfán, Paula Arias reveló que su retiro de Son Tentación se debió a faltas injustificadas :

“Muchos de ustedes vienen preguntando por qué la señorita Yahaira no asistía a todos los eventos, no aparecía en las fotos ni la veían con el resto de las integrantes. Aquí las explicaciones del caso: inasistencias injustificadas a ensayos y eventos, sin tomarse la molestia de avisar a tiempo a la gerencia de la orquesta; sin embargo, a pesar de eso, siempre se le brindó la oportunidad de reivindicarse a pedido de ella, aún así no cumplía con lo acordado”.

Yahaira Plasencia y Paula Arias fueron compañeras en Son Tentación. Foto: composición La República/Mary Luz Aranda/URPI-LR/Yahaira Plasencia/Instagram

En un detallado post de Facebook, Paula Arias también resaltó que Yahaira Plasencia no se despidió de manera oficial de Son Tentación, por lo que esta se vio en la necesidad de retirarla públicamente:

“Ahora me veo en la obligación de tomar una decisión responsable, ya que hasta el día de hoy la señorita no se ha tomado la molestia de acercarse a mi persona para hablar sobre su situación en la orquesta, tampoco se concretó ninguna reunión con ella porque, al parecer, cuenta con una agenda bastante recargada. Viendo esta situación con obvias razones que ya conocen y algunas más que no tienen absolutamente nada que ver con su vida personal y su privacidad, la señorita Yahaira Plasencia oficialmente ya no pertenece a la orquesta Son Tentación ”, finalizó Paula Arias a través de Facebook.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia?