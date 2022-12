Peluchín expone a Gisela y revela que ella visitó su hotel en Tarapoto: “Sabe disfrutar de lo bueno”

A pesar de las diferencias mediáticas que han protagonizado Rodrigo González y Gisela Valcárcel, la popular ‘Señito’ visitó el hotel de ‘Peluchín’ en Tarapoto. En la edición de este 29 de diciembre de “Amor y fuego”, el conductor contó que la madre de Ethel Pozo estuvo en su exclusivo resort, ubicado en la selva peruana.

“Me han contado que la ‘Farisela’ (Gisela) ha venido, ayer me enteré. (¿Con quién?) No sé, no me han contado, esa información no me la dicen porque hay confidencialidad del hotel” , explicó el conductor.