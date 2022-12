‘Reventonazo’ anuncia fiesta de Año Nuevo por América Televisión

Bajo la conducción de la Chola Chabuca, América Televisión presentará este 31 de diciembre el especial: “Reventonazo de Año Nuevo por América Televisión” con el objetivo de despedir el 2022 y darle la bienvenida al 2023.

Los televidentes podrán sintonizar un especial megaconcierto desde las 10:00 de la noche por las pantallas de América Televisión. Sin embargo, la diversión empezará desde las 8:00 p.m. con el Reventonazo de la Chola, en una edición especial de fin de año que durará más de cuatro horas y todo en elo en los estudios de Pachacamac, un escenario con tres tiempos, al estilo de grandes eventos internacionales, que se ubicó en la pileta principal.

PUEVES VER: Vicentico en Lima: cancelan concierto de cantante argentino y anuncian devolución de entradas

Serán más de 100 artistas en escena. Entre ellos, tenemos en el género de salsa a Josimar, Cielo Torres, Son Tentación, Yahaira Plascencia, Daniela Darcourt, Amy Gutiérrez, Kate Candela, Angie Chávez, You Salsa, A conquistar, Willie Rivera, La Caro Band, así como Elíte Reve y su Charangon.

Emotivos reencuentros

Los televidentes serán testigos del emotivo reencuentro de las ex voces de Son Tentación, quienes recordaron viejos tiempos y cantaron juntas los temas emblemáticos de la orquesta salsera. Y para los amantes de la cumbia, pisarán el escenario Bryan Arambulo, quien después de intercambiar cartas notariales se reencontró con su ex agrupación Los Claveles de la Cumbia. Incluso se amistaron y cantaron juntos. Lamentablemente, no sucedió lo mismo entre la cantante Marisol y Giuliana Rengifo, quienes mantienen discrepancias irreconciliables.

Música y anécdotas con lo más reconocido del ambiente artístico.

Los consagrados Lucho Paz y Tony Rosado, darán cátedra de porque son los rostros emblemáticos de la cumbia norteña. “Estamos contentos y complacidos del trabajo final que hemos obtenido. Tener tanto talento junto para despedir el año 2022, ha sido un lujo. Y todo, lo podrá ver totalmente gratis por América Televisión desde las 10:00 de la noche este 31 de diciembre. Y es que nosotros trabajamos con el corazón, porque siempre queremos darle lo mejor a nuestro público. Así que será un placer que a las 12:00 de la noche, podamos alzar una copa de champagne y brindar con cada familia peruana”, dijo La Chola Chabuca.