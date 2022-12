La vez en que Brunella se refirió a supuesta equivocación que tuvo al confundir a Cubillas con Pelé

Brunella Horna fue protagonista de varios memes cuando visitó Rusia por el Mundial de Fútbol en 2018. Como se recuerda, la conductora viajó en compañía de su ahora prometido, Richard Acuña, para alentar a la selección peruana. Durante su estadía, se encontró al exfutbolista Teófilo ‘Nene’ Cubillas y decidió enmarcar el momento con una foto que luego publicó en sus redes sociales. Los usuarios, al ver la instantánea, no tuvieron mejor idea que jugarle una broma pesada y por ello decidieron cambiar su descripción.

La foto, en la que la empresaria sale posando en el aeropuerto junto con el exseleccionado, fue titulada en la leyenda como: “Con el histórico Pelé de Brasil”. Rápidamente, este hecho se volvió viral y varias personas, como Rodrigo González, creyeron que realmente Brunella había confundido al peruano con el astro del fútbol brasileño.

“Díganme que esto es un meme y que no está pasando ¡Paarfaavar!”, escribió el popular ‘Peluchín’. Tiempo después, Brunella Horna finalmente se pronunció al respecto y aseguró haberlo tomado escuetamente y explicó de qué se trataba. “No paro de reírme con los memes. No entiendo cómo la gente piensa que es verdad. Es mentira gente, es un meme. ¡Entiendan!” , señaló.

Usuarios crean meme sobre la foto de Bruella Horna. Foto: Instagram

¿Cómo Brunella Horna logró convertirse en una de las conductoras de “América hoy”?

Brunella Horna consiguió hacerse un lugar en la TV peruana al convertirse en una de las conductoras del magazine “América hoy” junto con Ethel Pozo y Janet Barboza. Recientemente, la modelo se animó a revelar un poco más sobre cómo logró obtener aquel puesto.

“¿Sabes cómo yo hice el casting? Tuve que hablar de ya saben quién y me contrataron (...). Luego tuve problemas en mi casa”, reveló ‘Bubu’ en referencia a Renzo Costa, su expareja.

PUEDES VER: Brunella Horna sorprendió a César Acuña con sencillo regalo durante el juego del amigo secreto

¿Cuál será la nueva fecha de boda de Brunella Horna y Richard Acuña?

Tras suspender su boda por los disturbios vividos en el país por la destitución de Pedro Castillo de la presidencia, Brunella Horna y Richard Acuña se encuentran organizando nuevamente los detalles para llevar a cabo su matrimonio.

Brunella y Richard Acuña estarían próximos a casarse, según reveló reportero. Foto: composición LR/Instagram/Brunella Horna

El presentador de Instarándula, Samuel Suárez, habría tenido acceso a la nueva fecha. “Me llegó una especie de imagen que dice que la boda será el 7 de enero. ¿Será cierto? No sé, pero a mí me llegó una tarjeta que le decían a sus invitados que reprogramaban la invitación a la boda”, explicó en Instagram. Hasta el momento, los novios no se han pronunciado.