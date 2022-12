El fútbol mundial está de luto. Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, dejó de existir este 29 de diciembre a los 82 años en el hospital Israelita Albert Einstein en São Paulo. El ‘Atleta del siglo XX’ fue víctima de un cáncer de colón que no pudo superar. Como se recuerda, ya no respondía al tratamiento de quimioterapia, al cual se venía sometiendo desde septiembre de 2021. Tras confirmarse la triste noticia, diversos medios y famosos a nivel internacional se pronunciaron para expresar sus condolencias, entre ellos, figuraron artistas peruanos.

A esta leyenda del fútbol también se le diagnosticó metástasis en el intestino, pulmón e hígado a principios de año. Por esta razón, la familia del exfutbolista lo pasó a cuidados paliativos, suspendiéndose así la quimioterapia. De esta manera, comenzó a recibir medidas para aliviar el dolor y la falta de oxigenación en su organismo. El máximo ídolo de la selección brasileña descubrió la enfermedad que padecía cuando fue a hacerse unos exámenes de rutina a inicios de la pandemia.

Famosos peruanos reaccionan a la muerte de Pelé

Las redes sociales se inundaron de mensajes dedicados para el crack del fútbol, Pelé. “Por ti amo el fútbol. Hasta siempre, Rey Pelé” , escribió un sentido Gian Piero Díaz, quien reveló cómo inició su pasión por este deporte. “Adiós, Rey Pelé”, expresó el actor Andrés Wiese.

En esa misma línea, la esposa de Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez, también lamentó la pérdida al compartir la noticia de su fallecimiento en su cuenta de Instagram. Mientras tanto, Johanna San Miguel atinó a escribir: “Se nos fue un crack absoluto”.

Johanna San Miguel lamenta la pérdida del fútbol brasilero. Foto: Instagram

Cassandra Sánches expresó su sentir tras la muerte de Pelé. Foto: Instagram

Gian Piero Díaz expresa su sentir tras el deceso de Pelé. Foto: Instagram

Cristiano Ronaldo dedica emotivo mensaje a Pelé tras su fallecimiento

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo se mostró afectado por la pérdida de Edson Arantes do Nascimento a sus 82 años. Por ello, decidió dedicarle un extenso mensaje a quien fue uno de sus más grandes inspiraciones en el deporte rey.

Cristiano Ronaldo y Pelé coincidieron en varias oportunidades en eventos ligados al fútbol. Foto: Instagram

“Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un mero ‘adiós’ al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros, amantes del fútbol. Descansa en paz, Rey Pelé”, escribió ‘CR7′.

Yola Polastri

La animadora infantil fue otra de las personalidades de la farándula local que expresó cálidas palabras en honor a Pelé tras conocer la noticia de su fallecimiento. Adjuntando una postal de ella y el ícono de fútbol de cuando jóvenes, Yola escribió: “¡Una foto, un recuerdo para toda la vida! Adiós al maravilloso rey del futbol. QEPD”.

En la gráfica, Pelé aparece dándole un beso en la mejilla a Yola Polastri.

Yola Polastri aprovechó para despedirse del icónico rey del fútbol. Foto: composición/Yola Polastri/Twitter

Artistas internacionales lamentan la muerte de Pelé

Claudia Schiffer

La supermodelo alemana Claudia Schiffer también se pronunció sobre la muerte del astro del fútbol mundial Pelé. Mediante un sentido mensaje en sus redes, lamentó la pérdida.

“Tuve la suerte de conocer a Pelé, y juntos sacamos la Copa del Mundo para empezar el torneo 06. Fue un honor tenerlo a mi lado, guiándome en un momento tan grande. Mis condolencias a su familia y amigos”, escribió.

Pelé y Claudia Schiffer sosteniendo la Copa del Mundo. Foto: Instagram

Florinda Meza

La recordada actriz mexicana Florinda Meza envió sus condolencias a través de Twitter a los fanáticos del fútbol tras confirmarse el deceso de Pelé este 29 de diciembre.

Florindna Meza en Twitter. Foto: Twitter

“Lo siento, mis amados brasileños... no hay palabras, Pelé era una leyenda del fútbol. Deseo que hoy esté con mi Rober, pateando los dos un balón con chanfle y festejando juntos un gol eterno”, comentó.