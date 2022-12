Pelé fallece: famosos reaccionan a la muerte del rey del fútbol a los 82 años

El fútbol mundial está de luto. Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, dejó de existir este 29 de diciembre a los 82 años en el hospital Israelita Albert Einstein en São Paulo. El ‘Atleta del siglo XX’ fue víctima de un cáncer de colón que no pudo superar. Como se recuerda, ya no respondía al tratamiento de quimioterapia, al cual se sometía desde septiembre de 2021. Tras confirmarse la triste noticia, diversos medios y famosos a nivel internacional se pronunciaron para expresar su pésame, entre ellos, figuraron artistas peruanos.

A esta leyenda del fútbol también se le diagnosticó metástasis en el intestino, pulmón e hígado a principios de año. Por esta razón, la familia del exfutbolista lo pasó a cuidados paliativos, suspendiéndose así la quimioterapia. De esta manera, comenzó a recibir medidas para aliviar el dolor y la falta de oxigenación en su organismo. El máximo ídolo de la selección brasileña descubrió la enfermedad que padecía cuando fue a hacerse unos exámenes de rutina a inicios de la pandemia.

Famosos reaccionan a la muerte de Pelé

Las redes sociales se inundaron de mensajes dedicados para el crack del fútbol, Pelé. “Por ti amo el fútbol. Hasta siempre, Rey Pelé” , escribió un sentido Gian Piero Díaz, quien reveló cómo inició su pasión por este deporte. “Adiós, Rey Pelé”, expresó el actor Andrés Wiese.

En esa misma línea, la esposa de Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez, también lamentó la pérdida al compartir la noticia de su fallecimiento en su cuenta de Instagram. Mientras tanto, Johanna San Miguel atinó a escribir: “Se nos fue un crack absoluto”.

Johanna San Miguel lamenta la pérdida del fútbol brasilero. Foto: Instagram

Cassandra Sánches expresó su sentir tras la muerte de Pelé. Foto: Instagram

Gian Piero Díaz expresa su sentir tras el deceso de Pelé. Foto: Instagram

Cristiano Ronaldo dedica emotivo mensaje a Pelé tras su fallecimiento

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo se mostró afectado por la pérdida de Edson Arantes do Nascimento a sus 82 años. Por ello, decidió dedicarle un extenso mensaje a quien fue uno de sus más grandes inspiraciones en el deporte rey.

Cristiano Ronaldo y Pelé coincidieron en varias oportunidades en eventos ligados al fútbol. Foto: Instagram