Melissa agradece el apoyo de Rodrigo Cuba y Ale Venturo: “Es bonito tener esa madurez”

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba pasaron del amor al odio en tan solo meses luego del sonado ampay de la conductora con Anthony Aranda. A partir de allí, ambos se enfrascaron en una batalla mediática y legal por la tenencia de su hija e incluso llegaron a acusarse de delitos bastante delicados. Por suerte, esto quedó en el pasado y ahora han dejado en claro que su vínculo se mantiene estable en aras del bienestar de su pequeña.

Incluso, la expresentadora de “América hoy” sostuvo un tenso cruce con ‘Metiche’ el pasado viernes 23 de diciembre, el set de “D’mañana”. Aquella vez, el popular conductor responsabilizó a Ale Venturo de su repentino embarazo con el ‘Gato’ Cuba, por lo que Paredes salió en defensa de ella y aseguró que en este tipo de casos casi siempre se culpa a la mujer.

Melissa Paredes agradece el respaldo de Ale Venturo y ‘Gato’ Cuba

En ese sentido, Melissa Paredes volvió a elogiar a la joven empresaria y también al propio Rodrigo Cuba al precisar que, junto con Anthony Aranda, los cuatro mantienen una buena relación y que incluso sienten el respaldo de la pareja. Además, volvió a recalcar que su acuerdo con el padre de su hija se centra en velar por la buena crianza de su querida Mía.

Melissa Paredes, Ale Venturo y Rodrigo Cuba. Foto: composición/Melissa Paredes/Ale Venturo/Instagram

“Ambas parejas nos apoyan, todos buscamos lo mejor para la pequeña. Creo que eso es bonito, tener ese apoyo, esa madurez de ambos, y ese aprendizaje como papás fue cuestión de tiempo. Nosotros también, como padres, hemos madurado, tantas cosas que lamentablemente sucedieron nos hicieron abrir los ojos y despertar, y decirnos que, si nosotros no nos unimos, nadie lo va a hacer. A veces los golpes de la vida suceden por algo. Hemos aprendido que lo primero siempre será ella”, señaló para Infobae.

Melissa Paredes revela el motivo por el que defendió a Ale Venturo

En esta misma entrevista, Melissa Paredes dejó en claro que decidió sacar cara por Ale Venturo con el afán de resaltar el empoderamiento. La modelo recordó que en este ambiente del espectáculo las mujeres suelen ser duramente criticadas y atacadas, tal como sucedió en su caso luego del mencionado ampay con Anthony Aranda.

Melissa Paredes calificó de machista a 'Metiche' por sus críticas a Ale Venturo. Foto: captura de Panamericana Televisión

“Es que mucha gente piensa que yo hablo del empoderamiento solo por mi tema, no es así. A mí me molesta en general que digan que siempre la culpa la tiene la mujer. No solo hablo por mí, sino por todas las mujeres. Acá siempre culpan a la mujer, que si te engaña es porque no lo supiste valorar, cualquier excusa, que si te embarazas es tu culpa porque tú debiste cuidarte. ¿Por qué no decir que el hombre también se tiene que cuidar y tiene varios métodos para hacerlo? La defiendo porque es mujer y no es la única responsable de todo. Siento que ese tipo de críticas no van”, añadió.