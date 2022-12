Diego Bertie: la muerte del famoso actor que remeció al Perú en 2022

El conocido actor y cantante Diego Bertie falleció a los 54 años tras caer de su departamento en el piso 14 en el edificio donde residía en Miraflores. La lamentable noticia se dio a conocer la mañana del 5 de agosto del 2022 y causó conmoción en nuestro país. El artista peruano es recordado por sus interpretaciones en cine y televisión. Además, este año buscaba retomar su carrera musical y ya tenía presentaciones pactadas, que por obvias razones no pudieron darse.

“Es una lamentable noticia. Se encontró a la persona Diego Bertie en su cochera (...). Ha sido trasladado al hospital Casimiro lloa, donde ya ha llegado en calidad de cadáver”, fue la explicación que dio a los medios Mario Casaretto, comandante general de los bomberos.

Diego Bertie falleció el 5 de agosto de 2022. Foto: Diego Bertie/Instagram

¿En qué circunstancias falleció Diego Bertie?

Si bien hasta el día de hoy la familia de Diego Bertie mantiene con reserva la información detallada sobre la muerte del actor, la Policía pudo dar algunos indicios mientras se ejecutaba la respectiva investigación.

“Estamos realizando todas las diligencias. Al parecer, habría estado solo, pero eso tenemos que contrarrestarlo”, comentó el general de la PNP Carlos Céspedes, jefe de la Dirincri.

Por otro lado, el representante del actor, Carlos Sánchez, comentó que Bertie se había contagiado de COVID-19, por ello estaba guardando cuarentena en su departamento miraflorino.

¿Qué dijo el manager de Diego Bertie tras su deceso?

Uno de los primeros en pronunciarse tras la inesperada muerte de Diego Bertie fue su representante, Carlos Sánchez de la Puente. Él acudió al hospital Casimiro Ulloa, lugar a donde fue llevado y se confirmó el fallecimiento del actor.

“Diego es un ángel viviendo entre nosotros, es el tipo más noble con el que me ha tocado trabajar (...). Con él nos une una amistad, programamos su regreso a la música y fue increíblemente bueno, la gente lo esperaba, lo abraza, lo besa. Estoy en shock, yo no he hablado con nadie de la familia aún, cuando tengamos más información podremos hablar con más detalles”, expresó.

De igual manera, cuando le consultaron las causas del deceso del actor, el manager prefirió no hablar al respecto por respeto a la familia de Diego Bertie.

Ministerio de Cultura se pronunció tras muerte de Diego Bertie

La carrera de Diego Bertie ha sido destacable, desde su participación en la novela “Natacha” hasta su más reciente aparición en la serie “De vuelta al barrio”, por dar unos ejemplos. Así, el Ministerio de Cultura se pronunció luego de que se confirmó que el conocido artista dejó de existir a los 54 años.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del actor y cantante Diego Bertie, reconocido por su trabajo en cine, televisión y teatro. Desde el Ministerio de Cultura expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos”, fue el texto que se publicó en Twitter.

Ministerio de Cultura lamentó la partida de Diego Bertie. Foto: Twitter/Mincul

¿Qué dijo Jamie Bayly tras la muerte de Diego Bertie?

Luego de la muerte de Diego Bertie, el periodista Jaime Bayly usó su columna “El puente de los candados” para redactar, al parecer en alusión al actor desaparecido, un texto que demostraría su tristeza por la pérdida del artista naciona, por medio de una historia de Barclays, su alter ego en sus ficciones.

“Recorriendo la ciudad, caminando por el puente peatonal que cruza sobre el río Meno (…), observando los centenares de candados que los amantes han dejado colgados en dicho puente, con sus nombres inscritos en las cerraduras como promesas incorruptibles de amor, Barclays ha visto un candado con las iniciales ‘D y J’ y, conmovido, devastado por una tristeza que no cede, una pena que será infinita, ha derramado un par de lágrimas furtivas, sin que su esposa ni su hija lo adviertan”, escribió.