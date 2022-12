Daniela Darcourt minimiza críticas por regalos a niños en Navidad: “Me quedé contenta”

Daniela Darcourt se ha convertido en una las artistas más representativas del Perú, por lo que cada una de las actividades que realiza suele tener resonancia en los medios. Por ejemplo, la salsera decidió tomar su vehículo y por la Navidad regaló pelotas a los niños de la calle, demostrando su gran corazón. Sin embargo, esta acción no salió como lo esperaba, pues recibió duras críticas en las redes sociales.

Algunos de los tantos comentarios leídos en las plataformas hacen alusión a la calidad de los balones que entregó, mientras que otros apuntaron a la cantidad de los mismos. Muchos de estos aseguraron que la excoach de “La voz Perú” debió haber gastado un poco más para realizar este acto benéfico.

Daniela Darcourt minimiza críticas y aseguró estar feliz con su accionar

Luego de algunos días, Daniela Darcourt finalmente respondió a todos estos comentarios dejando en claro que el dinero no le sobra y que regaló lo que tuvo a su alcance. Asimismo, apuntó contra sus críticos señalando que estaba casi segura de que los mismos no habían entregado ni un solo donativo durante estas fechas navideñas.

“Si fuera millonaria, no estaría acá parada. A veces la gente se olvida que nosotros los artistas tenemos una planilla que pagar, que el escenario que se monta no está cubierto por el empresario y muchas otras cosas. Yo lo hice con todo el amor del mundo. De hecho, fue una semana complicada para mí, y si lo hice fue justo porque me crucé con una criatura que andaba pidiendo plata, y muchas veces a los niños se les quita el dinero”, indicó para “América espectáculos”.

“Ahora, llené una camioneta de pelotas, no fue ni una ni dos ni diez, tampoco voy a decir la cantidad de vueltas que me di porque al final eso no importa. Estoy segura de que ningún caramelo de limón han dado todos los que han escrito. Y, de verdad, no me siento mal, me quedé muy contenta y feliz por la sonrisa que le saqué a todos esos niños.”, agregó.

Daniela Darcourt participará en el “El reventonazo” por fin de año

Como es costumbre por estas fechas, Ernesto Pimentel realizará un programa especial para Año Nuevo en “El reventonazo de la Chola”, en el que estará presente Daniela Darcourt. La salsera será parte de este evento especial y se reencontrará con sus excompañeras de Son tentación y con la propia Yahaira Plasencia.