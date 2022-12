Chris Soifer confirma relación con el futbolista del Cienciano Emanuel Ibáñez: “Te amo”

La hermana de Michelle Soifer, Christianne, se dio una nueva oportunidad en el amor con el futbolista Emanuel Ibáñez, quien forma parte del Cienciano de la Liga 1. La cantante de 26 años presentó oficialmente a su pareja —quien es natal de Argentina, pero con madre peruana— en varias publicaciones en sus redes sociales. En sus historias de Instagram, se les ve disfrutando de la Navidad en el hogar de la ex chica reality. “Te amo, amor”, se lee en la descripción del video que los muestra bailando y lucen cariñosos.

En las demás instantáneas se puede apreciar cómo el deportista ha sido aceptado por la familia Soifer, pues se los observa a todos juntos en un concierto privado en el que Michelle y Chris entonan una canción con su padre. “Nuestra canción ja, ja, ja. Te amo, Beggie Beggie. Solo a tu lado pierdo la vergüenza”, expresó la exparticipante de “Bienvenida la tarde” a su hermana.

El mediocampista peruano-argentino explicó que sus padres no pudieron acompañarlo en estas celebraciones decembrinas. “Otra fiesta lejos de mi familia, pero pasando una linda noche con mi compañera de vida . Les deseo una Feliz Navidad llena de paz y de alegría”, escribió Ibáñez.

¿Quién fue la última pareja de Chris Soifer?

A inicios del 2022, Chris Soifer confirmó su romance con el organizador de eventos Yunko Dos Santos, con quien tenía planes de matrimonio y, además, convivía. Lamentablemente, su relación no llegó a buen puerto y pusieron punto final a su historia de amor.

La ex chica reality reveló al extinto programa “Mujeres al mando” los motivos de la separación. “Con Yunko no volvería. Yo di lo mejor de mí, pero no puedo dejar de ser yo, no puedo cambiar para agradarle a una persona . Ya ahí quedó, lo quiero, lo respeto, amo a su familia. Rescato lo bueno vivido y olvido todo lo malo (...) La cuarentena nos jugó una mala pasada, estábamos juntos 24/7″, expresó.

Yunko Dos Santos y Chris Soifer. Foto: Instagram

Chris Soifer asegura que no conocía la orientación sexual de Yunko Dos Santos

Meses después de la ruptura, Yunko Dos Santos anunció su relación con el diseñador Alex Segura. Diversos medios le consultaron sobre este nuevo romance a su expareja, Chris Soifer. Ella reveló que desconocía la orientación sexual del organizador.

Yunko Dos Santos le responde a Chris Soifer. Foto: composición LR/Instagram/Yunko Dos Santos/Willax TV

Frente a ello, Yunko se pronunció a través de un extenso mensaje en sus redes sociales. “Como siempre le dije a mi mamá, el querer ser feliz a mi forma no me quita los hue*** que tengo, ni el varón que soy, y ya está (...) Nunca podré olvidar el momento en que conocí a su familia, a su papá, Félix, que semanas antes de partir me dijo ‘hijo’”, expresó.