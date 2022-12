Yvonne Frayssinet revela que fans de “AFHS” le piden dinero en la calle: Piensan que soy millonaria

Yvonne Frayssinet sigue cautivado a los televidentes peruanos con su talento para la actuación, especialmente con su participación en la querida serie “Al fondo hay sitio”, la cual regresó a las pantallas durante el 2022. La actriz que da vida a Francesca Maldini habló sobre cómo este personaje ha repercutido en su vida cotidiana, pues muchos de sus fanáticos creen que ella disfruta del mismo estatus económico que ‘Madame’.

¿Qué dijo Yvonne Frayssinet?

Yvonne Frayssinet expresó su felicidad por ser parte de una de las telenovelas más vistas del Perú. Sin embargo, reveló que es más de una oportunidad la han confundido en la calle con una persona pudiente debido al personaje que interpreta desde hace varios años en “Al fondo hay sitio”.

La reconocida actriz dijo que las personas le han pedido dinero en reiteradas oportunidades , ya que piensan que goza de una vida llena de lujos al igual que Francesca Maldini.

“Una vez me dijeron: ‘Usted que tiene tanta plata y ayuda a los Gonzales, ¿por qué no me ayuda a mí?’. Piensan que realmente soy millonaria y me piden dinero ‘para la carrera de mi hijo’, ‘para la educación de mi sobrino’. Piensan que soy una persona pudiente. Incluso me ven como estirada”, contó la artista nacional para Magacin 247.

Yvonne Frayssinet

Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford sufrieron robo en su casa

Marcelo Oxenford preocupó a todos sus seguidores al denunciar públicamente que la casa en la que vive con Yvonne Frayssinet en Surco fue asaltada. El famoso actor dio detalles del difícil momento que pasó, pues los ladrones les quitaron la mayor parte de sus pertenencias, inclusive los documentos de su esposa.

“Yo estaba en Buenos Aires, me había ido a buscar a Lucía porque ella venía (a Perú) con muchas maletas, con el gato y el perro”, indicó Marcelo para las cámaras de “Más espectáculos”.