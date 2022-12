Said Palao se ‘enfurece’ tras ser lanzado al mar con todo y celular por Fabio Agostini

Said Palao, Alejandra Baigorria, Flavia Laos y Austin Palao vienen disfrutando de un paradisiaco paseo por las playas de Río de Janeiro, en Brasil, lugar al que llegaron para festejar la llegada del 2023. Al lugar también acudió Fabio Agostini, quien, fiel a su estilo, estuvo dispuesto a jugarle diversas bromas a más de uno: la primera víctima fue la pareja de la ‘Rubia de Gamarra’.

Fue así como el ‘Galáctico’ decidió emboscar a Said Palao empujándolo hacia el mar para que se dé un buen chapuzón; no obstante, el chico reality no contaba con que su colega llevaba su celular en uno de sus bolsillos en el preciso momento en que era lanzado. “¡Tiraron a Said al agua con el celular!”, dijo Flavia mientras grababa su storie. “Hermano, cuando hacen la broma, les dije que lo hagan sin celular”, agregó Said incómodo por la situación.