¿Por qué la mamá de Bárbara Cayo insultó a Magaly Medina y casi se pelean en un supermercado?

Magaly Medina tiene muchos enemigos en la farándula peruana debido a su trabajo en la televisión. Sus característicos ampays han desatado más de una trifulca entre la conductora y los personajes del espectáculo que cometieron una infidelidad. Uno de ellos fue la actriz Bárbara Cayo, quien tuvo que separarse de Lucho Rovegno tras salir a la luz unas imágenes. Desde ese entonces, la rivalidad entre ellas llegó a alcanzar límites inesperados. Incluso, ocasionó la intervención de la familia de la artista.

Bárbara Cayo y Magaly Medina. Foto: La República / Instagram

¿Quién es la mamá de Bárbara Cayo?

La madre de Bárbara Cayo se llama Ana Cecilia Sanguinetti y su padre fue el coronel de la FAP Mario Alberto Cayo. En total, tienen cuatro hijos. Los tres restantes son: Fiorella, Macs y Stephanie Cayo.

Aunque ahora se encuentra alejada de la opinión pública, en una ocasión acaparó las portadas de los medios, debido a que Magaly Medina reveló que intentó pegarle cuando se vieron las caras en un supermercado.

La madre de Bárbara Cayo se llama Ana Cecilia Sanguinetti. Foto: Facebook / Fiorella Cayo

¿Cómo fue la pelea de la mamá de Bárbara Cayo y Magaly Medina?

En 2019, Magaly Medina brindó una entrevista a la periodista Andrea Llosa en la que contó cómo ese fuerte enfrentamiento con Ana Cecilia Sanguinetti. Aseguró que todo sucedió cuando estaba haciendo las compras de su casa en un conocido supermercado de San Isidro.

Según la versión de la popular ‘Urraca’, la mamá de la actriz se le acercó para insultarle, la conductora no se quedó callada y le respondió. Esto aumentó la ira de la progenitora de Bárbara Cayo. El incidente terminó con la intervención de los agentes de seguridad del centro comercial.

“Una señora me mete el carro y me dice ‘hija de p***’ y yo le dije ‘p**** tus hijas’. Se me abalanzó encima para querer pegarme, pero no logró tocarme porque yo le puse el carro adelante y la mujer empezó a gritar, soltó su carro y quería agarrarme de los pelos, pero no podía. La seguridad de Wong fue muy rápida, vinieron, la levantaron en el aire y la sacaron. La mujer estaba histérica”, expresó la presentadora de ATV.

Bárbara Cayo también agredió verbalmente a Magaly Medina

Magaly Medina también afirmó que Bárbara Cayo la agredió verbalmente en un restaurante, mientras ella, su esposo y unos amigos disfrutaban de un almuerzo. “Comenzó con una loca desatada, una cuna de insultos. Yo la escuché, mi amiga estaba superavergonzada… Le decía a mi amiga que por mí tuvo cáncer al cerebro”, contó.