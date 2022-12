Día de los Inocentes: OnlyFans, un embarazo y otras bromas de la farándula este 2022

El Día de los Inocentes es una fecha muy especial en toda Latinoamérica. Cada 28 de diciembre, muchas personas y medios de comunicación hacen bromas de modo que parezcan reales. Las personalidades del espectáculo nacional no fueron ajenas a esta celebración e hicieron lo propio con sus miles de seguidores. Descubre en esta nota cómo miles de peruanos cayeron engañados por figuras de la farándula.

Verónica Linares no está embarazada

La periodista asombró a todos sus seguidores en Instagram al asegurar que estaba embarazada. Junto a una fotografía en la que se le ve posando con imágenes de un embrión, Verónica Linares escribió “Hace 3 meses que me aguanto las ganas de contarles ¡Fabio y Antonia tendrán un hermanito/a!”. Sin embargo, líneas tras este anuncio, la conductora revela que es toda una broma.

La publicación de Verónica Linares. Foto: Verónica Linares/Instagram

Rocío Miranda no lanzará su OnlyFans

Muchos fanáticos quedaron decepcionados después de que Rocío Miranda les bromeara con un falso anuncio sobre su OnlyFans. “Hola amigos, antes de terminar este 2022 quiero anunciarles una gran noticia y es algo que me estuvieron pidiendo todo el año y que después de analizarlo muy bien he tomado la decisión de abrir mi Only Fans”, redactaba la exvoleibolista. Lamentablemente, para sus seguidores, en lo que se suponía era el link que los llevaría a la cuenta de la modelo, solo había un “¡Feliz día de los Inocentes!”.

El post de Rocío Miranda. Foto: Rocío Miranda/Instagram

¿Yahaira Plasencia no regresa a Son Tentación?

“Estamos muy felices de que la patrona Yahaira Plasencia oficialmente regrese a nuestra orquesta, ahora sí cerramos el año de la mejor manera uniendo a todo el equipo nuevamente, estén atentos que pronto se vienen nuevas sorpresas que los dejarán con la boca abierta. ¡A fuegooooo!”, escribía la cuenta oficial de Son Tentación junto a una fotografía de la cantante con el mensaje “Bienvenida”. Si bien tanto la banda como la cantante no han desmentido esta revelación, casi todos los usuarios de redes sociales creen que se trata de una broma por el difícil pasado de Yahaira Plasencia con la agrupación.