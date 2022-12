Susy Díaz denunciaría a History Channel por confundirla con Sarita Colonia: “No me han pagado”

Susy Díaz se molestó. El canal internacional History Channel generó gran controversia en el país tras comparar a la excongresista con una de las imágenes veneradas más queridas en el Perú, Sarita Colonia. Ante lo sucedido, la artista se mostró sorprendida, indicó que no comprende como se originó tal confusión y arremetió contra el prestigioso medio, al que denunciaría por los duros calificativos que ha usado hacia su persona.

Susy Díaz es confundida con Sarita Colonia

Susy Díaz manifestó que antes era devota de Sarita Colonia. No obstante, aclaró que ambas no tienen ninguna similitud. La mamá de Florcita Polo también expresó su incomodidad porque History Channel la tildó de ‘santa pagana’, lo que considera como una ofensa.

“Yo no tengo ningún parecido con Sarita Colonia porque ella tiene cabello negro , yo no sé con qué intenciones un canal tan prestigioso, que confunde a Susy Díaz y todavía ponen a Chacalón ahí, me ponen como ‘santa pagana’, no sé qué vamos a hacer”, explicó al diario El Popular.

Susy Díaz. Foto: Facebook

Denunciaría a History Channel

En ese sentido, Susy Díaz adelantó que ya conversó con su abogado para aclarar el tema y reveló que ya está evaluando una posible demanda contra History Channel. La artista considera que el medio internacional la ha ofendido y ha utilizado su imagen sin su permiso.