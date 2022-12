Samahara Lobatón pasó Navidad sin Youna: ¿está separada del padre de su hija?

Samahara Lobatón se ha convertido en una de la influencer más reconocidas en el Perú debido a su variado contenido y a las polémicas que suele protagonizar en el mundo del espectáculo. Uno de los temas que siempre suele rodearla es el amoroso, pues en más de una ocasión ha mantenido diferencias con Youna, su novio de varios años y padre de su hija, al punto de la separación.

Esta vez, la hija de Melissa Klug volvió a ser noticia en redes sociales tras pasar Navidad en casa de su madre y en compañía de sus hermanos, pero sin la presencia de su pareja. Como era de esperarse, sus miles de seguidores comenzaron a preguntar la razón de la ausencia del barbero e incluso criticaron a la joven por no preferir a su novio.

Samahara Lobatón explica por qué pasó Navidad sin Youna

Por ello, Samahara Lobatón no tardó en responder a este comentario y aclaró que no hay mayor misterio en la ausencia de Youna, pues solo decidió hacer una excepción en este 2022 para pasar la Navidad al lado de su madre y hermanos.

“Todos los años la he pasado con mi familia, Youna, Xianna y yo. Este año es una excepción. Si no es tu vida, es mejor no comentar porque no sabes nada de mi vida en cuatro paredes”, precisó.

Samahara Lobatón se sometió a una rinomodelación

Samahara Lobatón suele publicar en sus redes sociales los retoques estéticos a los que se somete. Así se dio en los primeros días de diciembre, cuando compartió con sus adeptos la rinomodelación que se había practicado. Dicha cirugía generó algunas críticas en su contra, pero la influencer decidió obviarlas y, por el contrario, se mostró feliz con los resultados.

Samahara Lobatón es una de las hijas de la famosa Melissa Klugg. Foto: Instagram Samahara Lobatón

“Ya, miren, qué lindo se ve el perfil, se ve hermoso, igual tiene todavía que deshinchar, porque la manipulación igual hincha los labios y la nariz, pero está quedando 100 de 100, me encanta”, contó en su cuenta de Instagram.