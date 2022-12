Monique Pardo y la vez que tuvo un affaire con Polo Campos: ¿qué dijo Susy Díaz al respecto?

En el 2020, Monique Pardo sorprendió a la audiencia de “El valor de la verdad” al revelar detalles bastante íntimos de su vida personal. Una de sus revelaciones más fuertes y la que más controversia generó fue la que hizo sobre su amorío con Augusto Polo Campos al momento que aún tenía una relación sentimental con Susy Díaz. Incluso, la exvedette se animó a decir que nunca quiso al compositor como “pareja”, pues no le gustaba su forma de ser.

“Él era un hombre increíble. A mí no me gustaba como pareja, pero sí como amante”, indicó Monique Pardo. Para explicar su punto de vista, contó una experiencia que vivió con el creador de “Contigo Perú”: “Me llevó al restaurante de la Costa Verde y en eso comienza a sacar fajos de billetes, los tiró al piso y me los puso de alfombra. Yo me moría de vergüenza. Ahí me di cuenta de que con este no, mejor a escondidas”, detalló.

¿Qué dijo Susy Díaz sobre el affaire entre Monique Pardo y Polo Campos?

Tras escuchar estas polémicas declaraciones, Susy Díaz salió al frente y dejó muy en claro que para ella no era ningún secreto la infidelidad de su expareja con Monique Pardo.

“Ya lo sabía. Debido a estos inconvenientes, decido separarme del papá de Flor. Monique llamaba a cada rato (a la casa), no respetaba, tenía mi familia. Pero no solo ha pasado con ella, sino con otras artistas que destruyeron mi matrimonio. Pero les agradezco porque no me hicieron daño, sino un favor. Si me hubiera quedado con Augusto, no hubiera llegado al Congreso”, señaló en una entrevista para el Trome.

Además, añadió que no consideraba a Monique como su amiga porque en un ámbito tan competitivo como el de la televisión es imposible formar lazos verdaderos. “Lo único que sé es que en la farándula no hay amigas, porque te quitan el marido, la plata y el trabajo. Y ella lo confirmó”, expresó la rubia.

Monique Pardo asegura que no se metió en la relación de Susy Díaz y Augusto Polo Campos. Foto: Andina/captura ATV

También desmintió que Monique le haya ayudado a lograr la fama en el espectáculo local. “Sería a Augusto Polo Campos a quien debo agradecerle que me haya hecho conocida. Él me recomendó con Tulio Loza para trabajar en su programa”, señaló Díaz.