¿Por qué Magaly Medina y Alfredo Zambrano no tendrán más hijos de los que ya tienen?

¿Magaly Medina y Alfedro Zambrano habrían buscado un hijo juntos? Las especulaciones de un futuro embarazo de la conductora surgieron luego de que la empresaria Jessica Newton revelará que, antes de enemistarse, la presentadora de Magaly TV, la firme quería tener un bebé dentro de su actual matrimonio. Ante ello, la directora de Miss Perú le recomendó adoptar.

“Ella estaba en un momento de su vida que tenía tantas ganas de dar amor. Incluso, pensó en tener un bebé. Yo le recomendé adoptar. Por eso dije qué lindo que un bebé pueda hacer realidad el sueño de todos”, fue la infidencia que comentó Jessica Newton en Instagram.

La ‘Urraca’ remarcó que era cierto lo que mencionó Newton, puesto que tenía los medios económicos para acudir a un vientre de alquiler; sin embargo, hace poco ha cambiado de opinión y señaló que ya no quiere ser madre de nuevo.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano: ¿por qué no tendrán más hijos?

Medina comentó en su programa de espectáculos que se niega volver a ser madre porque ella ya no es una mujer maternal y, tras un acuerdo con su esposo, el tema quedó en que ya no estaban para volver a “cambiar pañales”, pues quieren disfrutar su tiempo como pareja.

“Otra vez colegio, amanecidas, no poder viajar… Los dos estamos en una edad en la que queremos disfrutar lo que nos ha costado tanto conseguir. Y, por eso, decidimos de mutuo acuerdo no tener bebés (...) Me desanimó volver a cambiar pañales”, aclaró Magaly.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano: ¿cuántos hijos tiene cada uno?

Como se sabe, Magaly Medina es madre de Gianmarco Mendoza Medina, de 37 años, quien fue fruto de su relación con Marco Mendoza.

Por su lado, Alfredo Zambrano tiene dos hijas mayores de edad llamadas Jimena y Silvana Zambrano, que estudiaron Economía y Psicología, respectivamente.