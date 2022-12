Fabianne Hayashida y el costoso regalo que recibió de su esposo: “¡Lo amo!”

Fabianne Hayashida, exintegrante del desaparecido programa “Combate” y actual conductora del podcast “Com FM” junto con Mario Irivarren, compartió en redes sociales su inmensa alegría tras recibir un lujoso regalo por parte de su esposo, Mario Rangel, en el marco de las fiestas por Navidad y Año Nuevo.

La popular ‘Chinita’ no dudó en subir a su cuenta de Instagram el tremendo obsequio que le entregó su pareja.

“No saben cuánto he esperado para abrir mi regalo de Navidad . Mi esposito me regaló este iPhone, así que vamos a ver de qué color es y todas las características que tiene” , expresó la influencer al inicio de su historia.

Asimismo, la exbailarina de “El gran show” brindó detalles de su nuevo dispositivo móvil en los siguientes clips de su historia.

“Miren, es este, es el iPhone 14 Pro y no es el grande ni el plus. Es el morado y de 256 GB. ¡Lo amo! No puede ser, la que quería hace tiempo”, añadió Fabianne muy emocionada.

Cabe mencionar que el obsequio de Fabianne Hayashida tiene un precio entre 5.000 y 6.000 soles, dependiendo de la capacidad de almacenamiento del dispositivo. De acuerdo con lo dicho por la modelo, su iPhone 14 es de 256 GB y de color morado, por lo que estaría costando unos 5.400 soles.