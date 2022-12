¿Qué fue de la ‘Reina madre’ de “Combate” y por qué quería llorar cuando veía “Esto es guerra”?

¿Sigue en televisión? La comunicadora Marisol Crousillat le dio un nuevo curso a la televisión peruana cuando el 27 de diciembre del 2011 presentó “Combate” por primera vez. En ese momento, ella no creía que dicho formato se convertiría en el reality de competencia favorito de los peruanos durante varios años. El programa mostró nuevos rostros juveniles, quienes lograron hacerse de miles de seguidores rápidamente.

La productora a cargo de concretar los juegos de esta icónica producción fue la famosa ‘Reina madre’, quien se convirtió en el cerebro del show. Sin embargo, la felicidad no pudo durar mucho, ya que el 5 de abril del 2012 inició la competencia llamada “Esto es guerra”, que le sacó canas verdes a la exjefa de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller. Incluso, se dice que esta competencia le hacía llorar. ¿Por qué? A continuación te revelamos todos los detalles.

Marisol Crousillat: el genio creativo de “Combate”

Todo inició cuando presentó un proyecto que gustara a los espectadores y, por ende, consiga aceptación por una temporada; no obstante, “Combate” llegó a ser un fenómeno que ni su propia productora Marisol Soledad Crousillat se imaginó.

El aprecio que le tenían sus compañeros de trabajo hizo que la conozcan como la ‘Reina madre’. La sorpresa fue en el 2015 cuando la estrella detrás de cámaras del programa más querido del Perú se iba, según lo anunció el conductor Renzo Schuller.

Sus palabras de despedida fueron: “ Muchas gracias por esas palabras. No me las esperaba. Pensaba irme sin despedirme, pero ya que lo mencionan y me dan la oportunidad de dejarle a todo el público un beso gigante porque este alejamiento es temporal, por motivos personales”.

La ejecutiva Marisol Crousillat tuvo una pausa hasta que, en el 2018, retomó sus labores en el reality “Combate” junto a Cathy Sáenz; sin embargo, ese mismo año la competencia llegó a su fin el 18 de diciembre.

¿A qué se dedica actualmente la ‘Reina madre’?

Tras su salida de “Combate”, la productora Marisol Crousillat estuvo alejada de las pantallas de televisión, pero no por mucho tiempo. Ella regresó con “Abrazo del gol”, formato que se transmite a través de la señal de Willax TV. Así lo dio a conocer el excompañero de Renzo Schuller en su cuenta de Instagram:

“ Les presento ‘Abrazo de gol’, un proyecto que me permite volver a conectarme con mi pasión, y trabajar con gente que quiero y admiro demasiado” .

Marisol Crousillat es la productora del programa deportivo llamado “Abrazo de gol”. Foto: Gian Piero Díaz/Instagram

La conducción está a cargo de Gian Piero Díaz a pesar de que se rumoreaba que tuvieron inconvenientes.

Dichas especulaciones comenzaron cuando el ex chico reality Miguel Arce fue entrevistado para “Amor y fuego” a fines del 2021 y tildó al conductor de ser “un lobo disfrazado de oveja” porque le había jugado mal a la ‘Reina madre’.

Ante esto, la comunicadora conversó con el mismo programa de espectáculos para aclarar: “ Yo los quiero a los dos, los dos son mis amigos y los dos lo saben, así que igual quiero, desde el fondo de mi corazón que se amisten ”.

¿Por qué Marisol Crousillat lloraba con “Esto es guerra”?

El magazine “Amor y fuego” buscó a la productora Marisol Crousillat para que hable de la competencia del programa que dirigió por años. En ese sentido, no dudó en aseverar que le copiaban todas las secuencias: “No sé si no había creatividad... Incluso, en la época de Cathy Sáenz, ella misma contaba, cuando pasó a ‘Combate’, cómo era. Dijo que prácticamente las reuniones de producción eran mirando los programas y copiando los juegos ... Hacíamos un juego nuevo hoy; al día siguiente, estábamos viendo ‘Esto es guerra’ y salía el mismo juego. Eso era un hecho, era una realidad”.

Por ello, el pódcast “Com FM” de Fabianne Hayashida y Mario Irivarren la entrevistaron y le preguntaron qué sentía cuando veía que el otro programa imitaba a “Combate”.

Ante eso, la respuesta de la ‘Reina madre’ fue tajante: “Me daban ganas de llorar de la rabia. Te lo juro. Se me hacía una impotencia porque era igual”, contó.