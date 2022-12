La vez que Christian Domínguez se le declaró a Mariella Zanetti: ¿qué respondió la exvedette?

En algún momento, diversos personajes de la farándula local han protagonizado divertidas anécdotas o peleas en la pantalla chica. En ese escenario, Mariella Zanetti no se quedó callada y reveló un curioso momento que vivió con Christian Domínguez. El hecho ocurrió cuando el cantante integraba la agrupación musical Joven Sensación. Ante la confesión, el también actor confirmó lo expresado por la exvedette .

En aquel entonces, el cantante tenía 15 años y Mariella Zanetti 22. La modelo formaba parte del elenco del desaparecido programa “Risas de América”. En una de las grabaciones, cuando regresaba del vestuario, la modelo se llevó una gran sorpresa cuando Christian Domínguez le hizo una peculiar confesión de amor en las instalaciones de América Televisión.

¿Cuál fue la declaración de Christian Domínguez a Mariella Zanetti?

En una de las ediciones de “América hoy”, Mariella Zanetti recordó sus inicios en la televisión y su faceta como modelo en calendarios. En ese momento, Christian Domínguez comentó haberla conocido en aquella época, pero los conductores del programa quedaron asombrados luego de escuchar la anécdota revelada por la también actriz.

Mariella Zanetti recibió una peculiar propuesta de Christian Domínguez. Foto: América TV

“Cuando yo grababa en el estudio 4, en Barranco, el señor (Christian Domínguez) iba con su grupo (Joven Sensación). Un día estaba caminando, bajaba de cambiarme y me encuentro con el señor Christian Domínguez cara a cara, era un lugar donde no había gente, sin luz, oscuro. Se me pega y como yo estaba apurada porque tenía que grabar, el señor no me dejaba pasar. En ese momento, me dijo si yo quería ser su enamorada”, detalló la comediante.

Luego de escuchar la confesión de amor, Mariella Zanetti rechazó al intérprete de “Tic, tic, tac”. “Me quedé en una y le dije: ‘Fuera de acá, sal de acá, mocoso’”, aseveró la humorista.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre su confesión a Mariella Zanetti?

Al parecer, las palabras de la actriz no incomodaron a Christian Domínguez, ya que confirmó lo expresado por Mariella Zanetti, quien le preguntó. “¿Esa es la verdad o no lo recuerdas?”, consultó.

De inmediato, el líder de Gran Orquesta Internacional mencionó que todo sucedió cuando él tenía 15 años y tenía cierta distancia con la exvedette. “Es verdad. Pero no contó lo que sucedió antes y después. Yo tenía 15 años, ella es alta, yo le tenía miedo y quería enfrentarla”, recordó el actor.